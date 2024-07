ÚLTIMA HORA | Una caiguda de Microsoft afecta aeroports, televisions i hospitals

Una caiguda global de sistemes d’informàtica de Microsoft provoca incidències aquest divendres en grans empreses i infraestructures d’arreu del món. Aeroports com els del Prat i la resta de la xarxa Aena, el de Berlín, el d’Edimburg o el de Brisbane (Austràlia), aerolínies internacionals com Ryanair, Vueling, Turkish Airlines, United or Delta, o fins i tot televisions com Sky News, estan afectades per la incidència, que també altera el servei online del 061 o el sistema d’emergències de l’estat d’Alaska, als Estats Units.

La plataforma de ciberseguretat CrowdStrike ha admès estar al corrent de caigudes de servidors de Windows i està treballant per resoldre-ho el més aviat possible. Tot i la incidència de CrowdStrike, que podria ser derivada, segons algunes informacions internacionals, d'una actualització que no s'adapta bé als sistemes Windows, no està clar si tots els problemes provenen d'allà mateix.

En el cas dels aeroports, la incidència està afectant sobretot la facturació i els punts d’informació al passatger. De fet, Aena ha informat que els sistemes estan funcionant de forma manual.

Aeroports i trens

Entre els aeroports afectats hi ha el de Berlín (Alemanya), el d'Edinburgh (Regne Unit), els de Brisbane i Sydney (Austràlia), el d’Amsterdam-Schipol (Països Baixos) o a Londres o París.

Al Regne Unit, també hi ha problemes als serveis de tren. El país, que té diverses companyies ferroviàries, pateix retards i cancel·lacions. Southern Railways, per exemple, ha confirmat “problemes informàtics en tota la xarxa” que li impedeixen accedir als diagrames de conductors de diverses rutes.

Aerolínies com Vueling, Ryanair o Turkish Airlines han informat d’incidències per gestionar les facturacions derivades d’un problema global. Als Estats Units, també tenen afectacions Delta, American Airlines o United, i s’han cancel·lat vols.

Serveis mèdics

A Catalunya, l’afectació impacta els hospitals. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Marc Realp, ha confirmat que s'han registrat "afectacions de diferent gravetat en hospitals de Catalunya" i ha avançat que Salut brindarà més informació al llarg del matí. Diferents informacions apunten al fet que l'Hospital de Bellvitge, Terrassa, Granollers o l'Institut Guttmann figuren entre els centres hospitalaris que estan sofrint diferents incidències en les quals ja estan treballant els serveis tècnics.

El servei online del 061 també es troba afectat. Als Estats Units, per exemple, estats com el d’Alaska o Arizona tenen dificultats amb el servei del número d’emergències, el 911 i altres serveis relacionats. Al Regne Unit, el servei online del sistema nacional de salut, l’NHS, també està afectat.

Televisió en directe

D’altra banda, la cadena de televisió britànica Sky News no pot emetre per televisió, tampoc en el seu canal d’esports. La pròpia cadena explica a la seva pàgina web que no pot emetre en directe i demana disculpa als espectadors