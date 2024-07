La jutgessa amnistia l'exconseller Francesc Homs i l'exresponsable d'Exteriors Senèn Florensa

La titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de Barcelona, Carmen García, ha aplicat la llei d'amnistia a l'exconseller de la Presidència durant el mandat d'Artur Mas, Francesc Homs, i a l'exresponsable d'Exteriors d'aquell executiu, Senèn Florensa, segons ha avançat 'El Món' i ha confirmat a l'ACN el mateix Homs. Arran d'un informe del Tribunal de Comptes i d'una denúncia de la fiscalia Anticorrupció, el jutjat va obrir una investigació per si hi havia hagut malversació en la promoció a l'exterior del procés sobiranista. La sentència considera que les despeses provades no van generar enriquiment personal als investigats. Una postura que s'oposa a l'esgrimida pel Tribunal Suprem per no aplicar l'amnistia als líders independentistes.

En concret, el Suprem s'oposa a l'aplicació de la norma de gràcia en el supòsit que hi va haver malbaratament, que els líders sobiranistes es van enriquir -en tant que no van posar diners de la seva butxaca- i que aquest malbaratament afecta els interessos financers de la Unió Europea.

En canvi, la magistrada opina que la normativa europea és posterior als fets investigats en aquest cas, i afegeix que en la investigació que es va fer del cas al Tribunal de Comptes no s'havia incidit en cap moment en l'afectació europea.