Belarra confirma que Podem es presentarà a les eleccions en cas de repetició electoral a Catalunya

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha confirmat que Podem es presentarà a les eleccions en cas de repetició electoral a Catalunya. Belarra ha manifestat que el projecte de la seva formació és "imprescindible" a Catalunya. "Cal una força política d'esquerres vertaderament transformadora que de veritat aposti per la desprivatització dels serveis públics, que faci un feminisme valent, que aposti pel dret a decidir i el reconeixement de la plurinacionalitat, i sobretot per l'antiracisme", ha dit Belarra. Ho ha dit al consell ciutadà estatal de Podem a Madrid. Fa unes setmanes, la coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ja havia avançat aquesta posició després que les anteriors eleccions, el 12-M, decidissin no presentar-se.