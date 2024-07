Els negociadors d'ERC avisen Illa que sense "un pas clar i decisiu" en finançament "no hi haurà cap acord d'investidura"

Els negociadors d'ERC avisen el PSC que "sense un pas endavant clar i decisiu cap a la sobirania fiscal no hi haurà cap acord d'investidura possible". Així ho han assegurat aquest dilluns en un article a 'La Vanguardia', on Marta Rovira, Josep Maria Jové, Marta Vilalta, Juli Fernández i Oriol López rebutgen la proposta socialista de recuperar el consorci tributari entre l'Estat i la Generalitat, contemplat a l'Estatut del 2006. Aquest ultimàtum arriba després que els republicans hagin fixat el mes de juliol com a termini màxim per arribar a un preacord per a la investidura de Salvador Illa. "Catalunya no mereix unes noves eleccions, però tampoc un govern que li giri l'esquena", diuen a la tribuna.

A més del referèndum, republicans posen el focus en el "finançament singular" que han anat defensant fins ara. "No podem avalar un govern que renunciï a resoldre el dèficit fiscal que fa dècades que frena el progrés social i econòmic de Catalunya", sostenen. En aquest sentit, alerten que "aquest pas de gegant no pot ser un consorci entre la Generalitat i l'Estat en una operació de maquillatge perquè tot continuï igual", ni tampoc "promeses que mai acaben de concretar-se".

"Si el Partit Socialista compleix els acords que queden per complir, i demostra estar compromès amb els passos endavant que Catalunya necessita, estarem en disposició d'assolir un bon acord pel país", asseguren els negociadors d'ERC. I conclouen: "Queden menys de dues setmanes pel termini que hem fixat per aconseguir-ho. Si no fos així, respectuosament ens aixecarem de la taula i els convidarem a buscar les majories alternatives amb les quals vulguin compartir i definir el nou cicle polític".

Segons Marta Rovira i la cúpula republicana, "la pròxima legislatura ha de ser la de la conquesta de la sobirania fiscal, de la solució al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, de l'aprofundiment en polítiques socials avançades i del rellançament de la llengua catalana".