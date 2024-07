Ernest Maragall es dona de baixa d'ERC després de l'afer dels cartells i la gestió interna que se n'ha fet del cas

Ernest Maragall s'ha donat de baixa com a militant d'ERC. Així ho ha explicat aquest dilluns durant una roda de premsa a la seu del partit, després de l'afer dels cartells i la gestió interna que se n'ha fet del cas. "No puc romandre callat ni acceptar que es confongui el silenci amb una conformitat o complicitat". És a partir d'aquestes reflexions que Maragall ha arribat a la "conclusió" que veu "necessari i oportú" deixar de militar a ERC, després de 6 anys. Ha criticat que encara no s'hagin esclarit alguns aspectes sobre el cas, ni prou decisions "individuals o orgàniques". L'exconseller i exlíder d'ERC a Barcelona manté que vol enfortir el procés del partit cap a una "nova etapa", i que la formació necessita una renovació de lideratges.

Maragall ha formalitzat avui mateix la baixa com a militant d'ERC. La polèmica pel cas dels cartells contra ell i el seu germà, l'exalcalde Pasqual Maragall, ha precipitat la decisió. L'exconseller i exlíder d'ERC a Barcelona ha qualificat l'acció dels cartells com una iniciativa "lamentable", que ha provocat que ell sentís "vergonya, horror, decepció i distància crítica".

Maragall manté que des de la direcció de Comunicació d'ERC, amb Tolo Moya al capdavant, es va coordinar i encarregar l'acció dels cartells. Ell en seria el "responsable", segons Maragall, fos per acció, omissió o per "descontrol".

Així mateix, l'excap de files republicà a Barcelona ha afegit que la direcció política del partit no en va saber res fins uns mesos després, cosa que "no l'eximeix de la responsabilitat". "Hauria desitjat la màxima exemplaritat i arribar fins al final ràpid", ha lamentat Maragall que, alhora, ha afirmat que la direcció "s'ha comportat inicialment correcte".

Maragall, "decebut" amb la gestió del cas, s'ha donat de baixa d'ERC, en una decisió que ja volia haver anunciat -i executat- la setmana passada. Però va caure malalt de covid, tal com ell mateix ha relatat, i no ha estat fins avui que ha estripat el carnet del partit. Ha volgut esperar que es prenguessin les "decisions corresponents, amb atribucions individuals o orgàniques", però ha constatat que encara hi ha "aspectes oberts pendents d'aclariments definitius".

"No puc romandre callat, i encara menys acceptar que es pugui confondre el meu silenci amb conformitat o complicitat", ha argumentat Maragall. Tot i això, l'exconseller d'Exteriors ha afirmat que continua "identificat" amb la perspectiva d'una Esquerra "en procés de renovació". Així, tot i ja no ser militant, no retira la seva firma del manifest que reclama un canvi de lideratges -i que només podien signar militants del partit.

"Seguiré defensant que cal obrir una nova etapa amb nous lideratges. Des de la meva condició de ciutadà lliure, contribuiré a enfortir el projecte i fer-lo exitós", ha reiterat Maragall, que ha conclòs la roda de premsa afirmant que, per ell, el tema dels cartells ja està "tancat": "Fins aquí hem arribat".

El president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, ha acompanyat Maragall a la roda de premsa, així com altres membres de l'equip de comunicació i del seu gabinet.