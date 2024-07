Aragonès i Sánchez es reuniran aquest dimecres a Barcelona enmig de les negociacions d'ERC i PSC per investir Illa

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran aquest dimecres a Barcelona en plenes negociacions d'ERC i PSC per investir el candidat socialista, Salvador Illa, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN. La reunió entre Aragonès i Sánchez podria servir per accelerar una entesa entre ERC i PSC.

Es tracta de la primera trobada oficial entre els dos presidents el 2024. La darrera va ser el 21 de desembre de l'any passat. Els republicans volen tancar un preacord amb el PSC abans que acabi el mes de juliol, tal com va explicar la secretària general d'ERC, Marta Rovira, la setmana passada.

La reunió serà a les 12 del migdia al Palau de la Generalitat. Posteriorment, es farà la signatura del conveni del traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), per part de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Al finalitzar l'acte, la ministra i el conseller compareixeran davant els mitjans de comunicació per separat.

Acords pendents

Des de fa uns dies, els republicans demanen al PSOE que per arribar a un pacte per la investidura cal abordar els acords pendents que van arribar per fer Sánchez president. Per exemple, ERC va negociar el traspàs de Rodalies o la gestió de l'IMV. La setmana passada, el departament de Territori i el ministeri de Transports van fer públic que preveuen iniciar el gener del 2025 el procés per al traspàs de la infraestructura de la línia de Rodalies R1 i van anunciar un "principi d'acord" per reforçar el finançament de Rodalies.

Dilluns, després de celebrar-se la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, el Govern en funcions va explicar que el govern espanyol transferirà 1.057,9 milions d'euros (MEUR) a la Generalitat per a la millora i el traspàs del servei de Rodalies. També que finançarà Rodalies Lleida-Cervera i Lleida-Manresa, així com els casos en què calgui oferir transports alternatius.