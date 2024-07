Aragonès i Sánchez escenifiquen el traspàs de noves competències al Govern per aplanar la investidura d'Illa

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president del Govern, Pere Aragonès, s'han reunit aquest dimecres al Palau de la Generalitat per escenificar el traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a l'administració catalana. Es tracta d'un acord que feia gairebé quatre anys que estava pendent de complir-se, i que s'ha tancat ara com a gest del Govern per intentar que ERC s'avingui els pròxims dies a facilitar la investidura de Salvador Illa (PSC) a Catalunya. És a dir, amb el traspàs de l'IMV a la Generalitat, ERC pot exhibir un èxit en la gestió que li permeti justificar, d'aquí a uns dies, un eventual pacte amb els socialistes.

La reunió entre presidents ha durat una mica més d'una hora i, malgrat que cap dels dos ha comparegut públicament, sí que han emès un comunicat conjunt en què han destacat que la trobada s'ha celebrat en un "clima cordial" i de "normalitat institucional". També han recordat que, a banda del traspàs de l'Ingrés Mínim Vital, aquesta setmana també s'han tancat una important injecció de recursos a la Generalitat per a Rodalies, beques i investigació científica. Això també cal interpretar-ho com un moviment del Govern per complir compromisos pendents amb ERC i, així, per acostar la investidura d'Illa.

Els dos presidents també s'han instat a "culminar" els acords pendents entre el Govern i la Generalitat que han anat pactant el PSOE i ERC els darrers anys. Quins són? Principalment un, la condonació per part de l'Estat de 15.000 milions, deute que té la Generalitat per haver-se acollit durant anys el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Fonts del Govern asseguren que Aragonès així ho ha traslladat a Sánchez, a més de demanar-li que acceleri el finançament per a la instal·lació a Catalunya d'un centre tecnològic de producció de xips. No n'ha sortit cap termini concret per al compliment. "Sánchez s'ha de moure", asseguren des de la plaça Sant Jaume.

Així ha estat la reunió d'Aragonès i Sánchez al Palau de la Generalitat / Agències

Cinquena reunió en tres anys

La d'aquest dimecres ha estat la cinquena reunió entre els dos presidents des que el maig del 2021 Aragonès va accedir a la direcció de la Generalitat. Dues s'han celebrat a la Moncloa -juny 2021 i juliol de 2022- i tres a la seu de l'executiu català -setembre de 2021, desembre de 2023 i la d'avui-. Les quatre primeres cites van tenir el 'procés' com a element principal de discussió –els indults, la reforma del Codi Penal i el referèndum–, mentre que aquest dimecres s'ha debatut sobretot sobre les competències de la Generalitat.

Aquest canvi es deu, en part, al tomb polític de les darreres eleccions a Catalunya. El PSC es va imposar amb claredat i, tret de sorpresa, arribarà les pròximes setmanes a la presidència de la Generalitat. Això ha fet que ERC, els últims dies al capdavant del Govern, s'hagi centrat a intentar pujar el sostre competencial de la Generalitat -amb Rodalies, amb l'Ingrés Mínim Vital o amb el finançament- i hagi deixat les reivindicacions del 'procés' per a temps millors.