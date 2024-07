ERC de Sant Vicenç dels Horts demana a la direcció nacional que "depuri responsabilitats" pel ninot de Junqueras

La secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) assegura que no té res a veure amb la penjada d'un ninot d'Oriol Junqueras amb la pintada 'Junqueras púdrete en la cárcel'. En un comunicat difós a les xarxes, s'han fet ressò de la informació que ha avançat RAC1 i que apunta que la idea hauria sorgit del partit, com ja va passar amb els cartells referents a Ernest i Pasqual Maragall: "Si fos així, només ho podríem qualificar de repugnant", assenyalen en el text, tot recordant que els fets van passar durant la campanya municipal de 2019, quan Junqueras era a la presó. Per tot plegat, reclamen a la direcció nacional que "arribi fins al final en la depuració de responsabilitats".

En el comunicat, la secció local destaca que el ninot es va penjar a prop d'on viu la família de Junqueras, i que és un "punt de pas quotidià" de la família per anar, per exemple, a l'escola. "Potser així es pot entendre el dolor que vam sentir en aquell moment", assenyalen, tot assegurant que va ser un "cop molt dur" en el context que el líder republicà era entre reixes.

"És quelcom que ens podríem esperar dels adversaris i de persones encegades per l'odi cap al que som i representem, però mai haguéssim imaginat que això podria venir de persones del nostre propi partit en un intent de mobilitzar l'electorat", segueix el text. "Afirmem rotundament que no tenim coneixement de l'autoria d'aquests fets i que no es van impulsar ni des de l'equip de campanya, ni des de la secció local d'ERC, ni des de la candidatura municipal", apunten en el comunicat.

És per tot plegat que demanen a la direcció nacional que arribi fins al final per saber la veritat: "Demanem que aquesta qüestió no es tanqui en fals i que la militància i l'opinió pública en coneguem tot l'abast, per dolorós que pugui ser, i es prenguin totes les mesures disciplinàries que corresponguin per evitar que això torni a passar", reblen. El comunicat acaba insistint en els valors que representen el projecte republicà, motiu pel qual aquests fets no farà dubtar de la seva continuïtat.