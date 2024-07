Puigdemont considera "impresentable" l'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya

Carles Puigdemont ha considerat "impresentables i inacceptables" les dades de l'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya del 2023, fetes públiques aquest dimarts a la nit per Junts, que indiquen que va ser del 45% del total, 1.028 de 2.276 milions d'euros. "Que a Catalunya s'executi el 45% del que s'aprova i a Madrid més del 210% és immoral, no té res de progressista i és tenir molta barra", ha assegurat l'expresident del Govern a la xarxa social X. I en clau de negociació per a la investidura ha advertit: "Una Generalitat presidida pel mateix partit que incompleix amb Catalunya i engreixa la comunitat de Madrid aplanaria el camí del desastre".

A parer de Puigdemont aquest escenari no és nou, però sí és "empitjorat de molt". Segons el seu criteri, "quan prometen un augment del finançament autonòmic després ho compensen amb una inexecució de les inversions, de manera que la quantitat sempre queda igual: el que puja per un costat, baixa per l'altre".

Per això al seu parer "l'alternativa" és "tenir la clau de la caixa" perquè Catalunya es quedi tots els impostos i decideixi, "després d'una negociació bilateral", la quantitat que aporta "pels suposats serveis" que presta l'Estat. "Sense això, Madrid continuarà vivint del que extreu de l'esforç dels catalans. La solidaritat territorial l'hem de decidir i acordar, no ens la poden imposar", afegeix l'expresident.

Puigdemont justifica amb aquestes dades que avui Junts hagi votat en contra dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al període 2025-2027 i del límit de despesa del pressupost per al 2025.

"Se'ns demanava que aprovéssim el sostre de despesa però no se'ns accepta que les comunitats autònomes tinguin més del miserable 0,1% sobre el 2,5% total", explica Puigdemont.

"L'Estat es queda el 2,2%, la Seguretat Social el 0,2% i les CCAA el 0,1% (a repartir entre totes, és clar). Què vol dir això? Doncs que vista la inexecució dels pressupostos quan es tracta dels catalans, tot sostre de despesa que vagi a l'Estat serà utilitzat en contra nostra i a favor de Madrid", afegeix.

"Si l'Estat té més diners per gastar ja sabem que no els gastarà mai amb els catalans. Per tant, els vots dels catalans que ens han fet confiança no poden anar a consolidar aquesta injustícia", rebla el líder de Junts.