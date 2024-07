Els Jesuïtes admeten que tenien 44 abusadors i en donen els noms de 14

La Companyia de Jesús a Catalunya ha registrat 145 comunicacions o denúncies per abusos de 29 religiosos i 15 laics des del 1948 i fins a l’actualitat, segons recull la investigació externa que van encarregar fa un any. Sis dels casos encara no haurien prescrit i la companyia els denunciarà a la fiscalia. Els Jesuïtes també han fet públic el nom de 14 membres de la companyia denunciats (molts ja coneguts a través dels mitjans). Un petit grup de víctimes s’han trobat a les portes de la seu, on s'ha presentat l'informe, per dir que no se’ls ha tingut en compte i creuen que és un “numeret”. Els Jesuïtes han demanat “perdó” i asseguren que s’han volgut apropar a les víctimes i que assumeixen la “responsabilitat moral per reparar-les”.

La investigació, encarregada al bufet d’advocats RocaJunyent, ha recollit 145 denúncies per abusos, la majoria sexuals, que impliquen situacions que van des del 1948 i fins el 2023. D’aquestes, 91 de les víctimes estan identificades, sigui amb nom i cognoms o inicials, i la resta són anònimes. 137 de les víctimes eren menors quan van patir els abusos i 8, adultes; 64 són homes; 76, dones i 5 no s’han identificat.

La majoria de les situacions denunciades es van produir a centres educatius dels Jesuïtes, tot i que alguns dels expedients recullen abusos en altres centres o activitats de la Companyia de Jesús a Catalunya. Els Jesuïtes de Sarrià – Col·legi Sant Ignasi, amb 60 denúncies, i els de Casp - Col·legi Sagrat Cor, amb 58, concentren els abusos registrats. Així, el 81% de les víctimes que han denunciat abusos es refereixen a aquestes dues escoles. Els Jesuïtes del Clot en registren 6; la resta d’escoles, 15 i els altres àmbits, com el pastoral o l’acompanyament espiritual, 15 més. Tant a Casp com a Sarrià, moltes de les denúncies es refereixen a un sol jesuïta.

El delegat i portaveu de la Companyia de Jesús a Catalunya, Pau Vidal, ha atribuït que moltes d’aquestes denúncies es refereixin als centres de Casp i Sarrià perquè són els més grans però també al fet que “el prestigi, l’autoritat, el silenci i el tabú van ser una part de la cultura organitzacional”, amb l’”afegit del component de l’autoritat religiosa i espiritual”, que van actuar com una “barrera per a les famílies”.

Els jesuïtes denunciats

Hi ha 44 persones denunciades, 29 religiosos, dels quals 25 jesuïtes i 4 exjesuïtes, i 15 són laics. En la presentació de l’informe, els Jesuïtes han decidit assenyalar 14 membres de la companyia que han estat denunciats, tot i que pràcticament tots els noms havien estat publicats als mitjans de comunicació.

La informació facilitada sí que sistematitza els noms i cognoms d’aquests jesuïtes, quantes denúncies els consten, en quins anys es van produir els abusos i en quins àmbits i en quin moment es troben els processos judicials o canònics. La companyia ha dit que els fa públics amb la “voluntat de trencar el silenci”. Són casos en què hi ha hagut procés judicial ordinari o canònic o en què hi ha suficients evidències per pensar que hi pot haver més víctimes. Alguns d'aquests jesuïtes ja han mort.

Entre aquests hi ha Lluís To, amb 25 denúncies al col·legi de Sant Ignasi per abusos del 1968 al 1992, i Francesc Peris, del qual consten 22 denúncies per abusos entre el 1972 i 2004 a Casp. De Peris, hi ha dues denúncies més, en aquest cas d’adults per fets entre el 2016 i el 2021 fora de l’àmbit educatiu. To, que va morir el 2017, va ser condemnat a dos anys de presó, i Peris té un procés canònic administratiu-penal en tramitació. Els dos van ser traslladats a Bolívia, una ruta que ressegueix el recent documental ‘La fugida’. L’informe no investiga els abusos en aquell país.

Hi ha altres noms com Francesc Roma, amb set denúncies per abusos entre el 1980 i 1989 a Casp i la denúncia d’un adult fora de l’àmbit escolar, o Emilio Benedetti, mort el 2019, amb 14 denúncies entre el 1960 i el 1979 al col·legi de Sant Ignasi.

Segons els responsables de l'informe, la investigació no pot concloure que jurídicament hi hagués encobriment per part de la companyia, però sí una “clara omissió” del dret d’ajuda.

La Companyia de Jesús: “La cultura del silenci va ser predominant”

Els Jesuïtes han reconegut que la institució “va fallar” i “no va protegir els menors”. “No vam escoltar les víctimes ni l’entorn familiar. Els mecanismes que havien d’identificar i aturar els agressors no existien i si existien, no van actuar. La cultura del silenci va ser predominant i es va col·locar la institució, el seu nom i prestigi, per davant del deure de protegir els infants. Tot això és inacceptable”, ha afirmat Vidal

També ha admès que els abusos i com es van gestionar li “produeixen un gran trasbals” i “molta vergonya", però ha puntualitzat que condemnant aquella mala gestió no volen “estigmatitzar ni tot el col·lectiu, ni tot el passat ni tota la institució”. El portaveu dels Jesuïtes a Catalunya ha demanat “perdó” a les víctimes en nom de la companyia.

Denúncies a la Fiscalia i reparació

Els Jesuïtes han anunciat que faran arribar de manera imminent els sis casos que podrien ser constitutius de delicte i que encara no estarien prescrits a la Fiscalia, tot i que han preferit no concretar quins són. També es comprometen a posar en coneixement del Ministeri Fiscal qualsevol denúncia que rebin a partir d’ara sobre abusos comesos en el passat -pel que fa a les denúncies referides al present, ja estan actuant d’acord amb els protocols vigents-.

Altres compromisos que han presentat davant els resultat de l’informe és que la Fundació Betània s’afegeix a la col·laboració de la Fundació Vicki Bernadet, que des del 2012 assessora en formació i prevenció a les escoles de la Fundació Jesuïtes. En el cas de Betània, serà per reparar les víctimes, en processos de justícia restaurativa i reparació econòmica.

Els Jesuïtes afegeixen que respecte als victimaris (concepte utilitzat en l'informe i que es refereix a qui fa algú víctima), quan els casos no tenen recorregut en la justícia ordinària, s'obren processos canònics per imposar mesures restrictives i el seguiment de tractaments psicològic i psiquiàtric. La companyia ha anunciat que els retirarà tos els reconeixements i homenatges que hagin pogut rebre al llarg dels anys.

Algunes víctimes critiquen l’informe: “És una acte de cara a la galeria”

Mitja desena d'exalumnes, que en els darrers mesos s’han organitzat i han rebut desenes de comunicacions d’altres exestudiants per estar al corrent de les seves accions, han anat a la seu dels Jesuïtes, al costat del col·legi de Casp, on s’ha presentat l’informe, perquè creuen que no se’ls ha tingut en compte ni consultat, com ha explicat Jordi de la Mata, que va ser víctima d’abusos de dos capellans a Sarrià. Laura Calzada, una altra víctima, ha afirmat que la presentació és l’“escenografia perfecta” després de “pagar una empresa privada” per a un “informe per rentar-se la cara”. “És un acte de cara a la galeria”, ha afegit.

Aquest grup ha seguit la roda de premsa des del carrer. Per la seva banda, els Jesuïtes han assegurat que els han proposat una sala propera a la roda de premsa, dins l'edifici, per seguir la presentació de l’informe i que mantenen l’oferta de reunir-s’hi quan ells vulguin.