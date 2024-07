Les entitats independentistes criden a recuperar la "unitat" als carrers per la Diada

Les entitats independentistes han fet una crida aquest dijous a recuperar la "unitat" al carrer, aprofitant la pròxima Diada de l'Onze de Setembre. En l'acte de presentació de la mobilització descentralitzada d'enguany, a l'Arc de Triomf de Barcelona, el president de l'ANC, Lluís Llach, ha reclamat "treballar plegats, braç a braç, respectant la diversitat però sense renunciar a res". Una "unitat" que també ha reclamat als "partits i la política institucional". Per la seva banda, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha avisat que l'independentisme "no es pot permetre perdre ni un activista" i ha apel·lat a la mobilització general. Aquest any la mobilització està coorganitzada per l'ANC, Òmnium, l'AMI, el CxR, la Intersindical i CIEMEN.

Aquest any, sota el lema 'Tornem als carrers', les diverses entitats independentistes organitzaran una mobilització descentralitzada i estarà enfocada a diferents "conseqüències de l'espoli" fiscal. Hi haurà manifestacions i concentracions a les ciutats de Barcelona (habitatge), Tarragona (infraestructures i Rodalies), Girona (sanitat), Lleida (pagesia) i Tortosa (aigua i desequilibri territorial).

En el seu parlament, el president de l'ANC, Lluís Llach, ha apel·lat a la "necessària unitat de l'independentisme", tant en l'àmbit de la societat civil, com també "dels partits i la política institucional". En aquest sentit, ha reivindicat que les entitats independentistes s'han "unit" enguany" per a "recollir la voluntat de conquerir la independència des de la unitat".

En la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet una "crida a convertir-la en una gran manifestació de país, des de la diversitat, la pluralitat i la generositat". I ha assumit que cal reimpulsar l'independentisme: "Les urnes ens avisen que hi ha cada vegada més independentistes desencantats i decebuts, però als carrers no en pot faltar ni un. És aquí on rau la nostra força".

Per la seva banda, el president de CIEMEN, David Minoves, ha posat el focus en una mobilització que també ha de ser "contra el discurs d'odi i el populisme antipolític que ens vol trencats com a societat i com a país". En nom de La Intersindical, Ester Rocabayera ha defensat que cal sortir als carrers "per dir que ens cal una indústria sostenible i salaris dignes per disposar d'un sistema de protecció social fort". Finalment, Jordi Gaseni (AMI) ha reclamat la unitat dels governs locals.

Les cinc mobilitzacions

A Barcelona, es farà una manifestació que anirà des de l'estació de França fins a l'Arc de Triomf. A Tarragona, sortirà del passeig de les Palmeres fins al monument als herois del 1811. A Girona hi haurà una concentració al carrer Jaume I. A Lleida, el corregut anirà de la plaça dels Pagesos fins a la plaça Ricard Vinyes. Finalment, a Tortosa, hi haurà una "petita manifestació" des de la plaça del Bimil·lenari fins al Parc de Teodor González. Tots els actes començaran, com és tradicional, a les 17.14h.

L'última Diada descentralitzada

La mobilització sobiranista de l'Onze de Setembre del 2016 ja va ser descentralitzada. Aquella acció, organitzada per l'Assemblea -i convocada també per Òmnium-, va fixar cinc grans punts com a escenaris de la mobilització independentista: Barcelona, Tarragona, Lleida, Berga i Salt, organitzats alhora en 44 trams diferents.

Cada ciutat simbolitzava àmbit com ara la república de les llibertats (Barcelona), la solidaritat i la diversitat (Salt), la cultura i les arrels (Berga), la república en xarxa (Tarragona), i l'equilibri territorial i la diversitat de paisatges (Lleida).