El nou CGPJ proposa set candidats per presidir l’òrgan de govern i el Suprem

El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha celebrat aquest dijous al migdia la sessió constitutiva del seu vuitè mandat, després de la renovació dels seus 20 membres, que tenien el mandat caducat des del 2018. Els nous vocals han proposat els magistrats del Tribunal Suprem Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo María Lucas i María del Pilar Teso com a candidats a la presidència de l'alt tribunal i de l'òrgan de govern dels jutges. Els 20 vocals tornaran a reunir-se el dimarts 30 per procedir al debat i votació de les candidatures.

Els nous membres han prestat jurament o promesa davant del rei i després s’han reunit sota la presidència del membre de més edat, Bernardo Fernández-Pérez. Durant el ple s’han presentat les candidatures a la presidència del Tribunal Suprem i de l’òrgan de govern dels jutges, sense que cap vocal hagi pogut proposar més d’un nom.

Els requisits que la llei estableix per ser president de l'alt tribunal i alhora del CGPJ són ser membre de la carrera judicial amb la categoria de magistrat del Tribunal Suprem i reunir les condicions exigides per ser president de sala del mateix tribunal o bé ser un jurista de reconeguda competència amb més de 25 anys d'antiguitat en l'exercici de la seva professió. L’elecció tindrà lloc en una sessió a celebrar entre tres i set dies més tard de la sessió constitutiva, essent elegit qui en votació nominal obtingui el suport de la majoria de tres cinquens dels membres del ple, o sigui 12 dels 20 vocals.

El ministre de Justícia, Félix Bolaños, s’ha felicitat per la renovació del CGPJ i ho ha qualificat de “gran notícia”, a més de ser un “gran dia” per a la justícia espanyola i per a tot el país. “Els tres poders de l’Estat funcionen amb normalitat institucional per beneficiar l’interès dels ciutadans”, ha dit. A més, ha elogiat l’acord entre PSOE i PP per aprovar els 20 membres de l’òrgan de govern dels jutges per superar una “anomalia” de més de 5 anys de “bloqueig institucional”. En aquest sentit, ha recordat que la Comissió Europea havia criticat aquest bloqueig i ara ha felicitat l’acord.