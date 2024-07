El Parlament aprova la proposta dels 8 senadors per designació autonòmica amb 114 vots a favor

El Parlament ha aprovat la proposta dels noms dels 8 senadors i senadores per designació autonòmica, amb 114 vots a favor, 11 en contra i 2 abstencions. Així, a partir d'ara representaran la Generalitat al Senat Antoni Poveda, Núria Marín i Alfons García, pel PSC-Units; Teresa Pallarès, Eduard Pujol i Francesc Ten, per Junts; Laura Castel, per ERC; i Lorena Roldán, pel PPC. La Comissió de l'Estatut dels Diputats va dictaminar aquest dimecres que tots 8 compleixen les condicions d'elegibilitat establertes, pas previ perquè la cambra els pugui designar. La votació s'ha produït durant el ple del Parlament d'aquest dijous a la tarda.

Poveda, Marín, García, Pallarès i Castel ja són actualment senadors designats per la cambra la legislatura anterior; Pujol, actualment diputat al Congrés dels Diputats, i Ten, exdiputat del Parlament, ho seran per primer cop, i Roldán, diputada actual del Parlament, ja ho havia estat anteriorment.

El Parlament ha de designar a l’inici de cada legislatura els senadors que han de representar la Generalitat. Dels vuit que ha de designar actualment, al PSC-Units i a Junts els en corresponen tres a cadascun, i a ERC i al PPC, un a cadascun, tal com van establir la Mesa i la Junta de Portaveus tenint en compte la representació dels grups a la cambra aquesta legislatura i en aplicació de la fórmula D’Hondt.