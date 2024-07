Un dels joves que va penjar els cartells dels Maragall apunta que el coordinador de l'acció volia que fossin estrangers

Un dels joves que va penjar els cartells dels Maragall apunta que el coordinador de l'acció volia que les persones executores fossin estrangeres, tot i que finalment les tres van ser d'Igualada. "Jo era iugoslau, el Gerard era albanès i tu eres rus. I quan van descobrir que no era així, ens van vendre", diu en uns àudios als quals ha tingut accés 'El Nacional'.

"Quan es van adonar que érem catalans i que érem d'Igualada va començar el dominó. Gent fora. Gent espantada", assenyala el mateix noi que seguidament explica que ell mateix va elaborar "documents" i un "projecte" per justificar la campanya de falsa bandera pagada per ERC. Tot i això, reconeix que "si han pillat alguna factura, estem morts", comenta en referència als pagaments.

Les declaracions surten de nous àudios publicats sobre els cartells d'ERC. En aquesta ocasió, els seus protagonistes són dos dels joves que van penjar els cartells. Un d'ells explica que des del partit pensaven que eren persones estrangeres, però "quan van descobrir que no era així, ens van vendre".

Els dos executors pateixen per si són descoberts. "Ens poden pillar d'una manera molt fàcil, descobrint l'empresa", afirma un d'ells en referència a Relevance, l'empresa a través de les quals ERC organitzava campanyes paral·leles. Un d'ells explica que ha elaborat "documents" i "projectes" per justificar la feina i també subratlla que ha estat donat d'alta com autònom en la categoria de màrqueting, i que té "logos" i comptes a Instagram que també ho avalarien. Fa uns dies, ERC va negar "cap pagament per silenciar" l'acció dels cartells o l'elaboració de "factures falses".

La conversa s'hauria produït un cop Ernest Maragall ja havia denunciat els fets i el jutge estava investigant-ho. Un dels joves assenyala que li "arriba informació de dins dels Mossos", però alerta que els jutges "no els poden controlar". "Necessiten mils, mils i mils d'euros, cosa que ells no tenen la infraestructura per a fer-ho", continua.

El cas dels cartells dels Maragall el va destapar el 'Diari Ara' i la setmana passada Ernest Margall es va donar de baixa del partit per la gestió interna. "No puc romandre callat ni acceptar que es confongui el silenci amb una conformitat o complicitat", va dir. De moment, la direcció dels republicans va expedientar un militant de l'Anoia a qui es responsabilitza de la col·locació directa dels cartells; l'exdirector de comunicació Tolo Moya; l'exvicesecretari de comunicació d'ERC Marc Colomer, i l'exviceconseller del Govern Sergi Sabrià, que va dimitir.