La direcció d'ERC avala el preacord amb el PSC per investir Salvador Illa

Dos mesos i mig després de les eleccions del 12 de maig, i després d'una reunió maratoniana de la direcció que s'ha allargat gairebé 10 hores i en la qual han impactat les discrepàncies internes, ERC ha aconseguit un preacord per investir president de la Generalitat al líder dels socialistes, Salvador Illa. Per a arribar al pacte, els dos partits han hagut de desencallar el punt principal de la negociació: un nou finançament per a Catalunya que doni més poder de decisió a la Generalitat sobre els seus recursos. Segons fonts dels republicans, s'ha acordat un "concert econòmic solidari", a més d'una "aposta" per a potenciar el català.

El pacte, no obstant això, només pot qualificar-se de preacord no definitiu, ja que ara els republicans hauran de sotmetre-ho a votació de la seva militància en una consulta interna que es durà a terme de manera telemàtica aquest divendres. Així ho ha comunicat el partit a les bases en una reunió telemàtica convocada d'urgència aquesta mateixa tarda. És a dir, els 8.700 afiliats d'ERC tindran l'última paraula sobre si fer president a Illa. El resultat de la votació és difícilment previsible per la crisi interna que viu l'organització.

El vot de la militància d'ERC no és l'únic serrell pendent per a certificar la presidència d'Illa. Queden almenys dos més: primer, que el PSC anunciï també que tenen el suport dels sis diputats dels Comuns. No hauria de ser un problema. El segon sí que és més espinós. Caldrà esperar a veure si un eventual retorn de Carles Puigdemontdesestabilitza el pacte entre ERC i el PSC. És aviat per saber-ho.