Querella contra Josep Pàmies i la seva associació per promoure l'ús del clorit de sodi per curar l'autisme infantil

El Departament de Salut ha presentat una querella contra l'associació Dolça Revolució, la seva presidenta, Maria Dolors Roma, i el seu fundador i vicepresident, Josep Pàmies, per promoure i informar de l'ús del clorit de sodi (MMS) –un tipus de lleixiu- per curar l'autisme infantil, segons ha avançat TV3 i ha confirmat Salut a l'ACN.

L'associació, a través de la seva pàgina web, comercialitza l'MMS com a "remei casolà" per curar l'autisme infantil, tot i que no hi ha cap prova científica que avali l'efectivitat d'aquest lleixiu. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) el considera un medicament il·legal i amb un greu perjudici a la salut de les persones, i n'ha prohibit la venta i el consum.

El consum directe de MMS pot provocar dolor abdominal, nàusees, vòmits, diarrea, intoxicacions, fallada renal i metahemoglobinèmia.