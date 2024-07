Aquesta és la pregunta que respondran els militants d'ERC sobre el pacte amb el PSC per investir a Illa

ERC ja ha decidit la pregunta de la consulta a la seva militància per a investir Salvador Illa. Segons fonts d'ERC, la pregunta tindrà una resposta de 'sí' o 'no' i no esmentarà el nom d'Illa. Concretament, demanarà a la militància si està d'acord que el grup parlamentari "voti a favor de la investidura del candidat socialista a canvi de la sobirania fiscal, la promoció i protecció de la llengua catalana, la Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític i la resta de mesures acordades".

La consulta serà el divendres i s'hi podrà participar telemàticament des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. També s'habilitarà seus presencials, on es podrà votar des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. Uns 8.700 militants estan cridats a participar-hi.