Llach crida l'independentisme a "estar a punt" per mobilitzar-se contra una investidura d'Illa

El president de l'ANC, Lluís Llach, ha fet una crida aquest dimarts a "estar a punt" per a mobilitzar-se contra una eventual investidura de Salvador Illa, després del preacord assolit entre el PSC i ERC. "Com a president de l'ANC animo els militants independentistes a no afavorir cap pacte polític amb el senyor Illa", ha assegurat el dirigent independentista en unes declaracions difoses per la mateixa entitat.

I ha afegit que, "en el cas que hi hagi una investidura, us demanaria estar a punt". Fonts de l'entitat assenyalen que ja estan "treballant" per a l'escenari d'una investidura d'Illa i del retorn de l'expresident Carles Puigdemont.