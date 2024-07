El TSJC frena l'amnistia de Jové, Salvadó i Garriga i eleva el cas al TC i a la justícia europea

La Sala Civil Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat aquest dimarts presentar una qüestió d'inconstitucionalitat i una altra prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pels seus dubtes sobre l'adequació de la llei d'amnistia a la Constitució i a la normativa de la Unió Europea, per la qual cosa ha frenat i suspès la tramitació de l'aplicació d'aquesta mesura al diputat d'ERC Josep Maria Jové; el president del Port de Barcelona i exparlamentari, Lluís Salvadó; i la consellera de Cultura en funcions, Natàlia Garriga. Els tres estan pendents de judici per haver participat en la logística del referèndum de l'1-O.

La fiscalia, que va sol·licitar en el seu moment que a aquests imputats se li apliqués l'amnistia, reclama provisionalment set anys de presó, 32 anys d'inhabilitació per a càrrec públic i multa de 30.000 euros per a Jové, i sis anys i tres mesos de presó, 27 anys i tres mesos d'inhabilitació i multa de 24.000 euros per a Salvadó, tots dos per malversació agreujada, prevaricació i desobediència pels preparatius del referèndum unilateral i la creació de les "estructures d'estat". Per a Garriga sol·licitava un any d'inhabilitació per desobediència greu.

Els magistrats de l'alt tribunal català sostenen que “l'aplicació dels efectes de l'amnistia als delictes de desobediència i prevaricació administrativa no se sotmet a altres condicionants o pressupostos que vagin més enllà del marc temporal de desenvolupament" del procés i "del propòsit que hagués guiat als seus responsables, d'afavorir la celebració del referèndum il·legal d'1 d'octubre de 2017”.