Comuns presenten un pacte amb el PSC que inclou 50.000 pisos protegits, recuperar la 6a hora i no facilitar el Hard Rock

Els comuns han presentat un pacte amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa. L'acord, anunciat per la coordinadora del partit Jéssica Albiach, inclourà la construcció de 50.000 nous pisos d'habitatge protegit, un règim sancionador per a la llei de regulació del preu dels lloguers i un pacte per modificar la llei espanyola d'arrendaments urbans. També contempla la recuperació progressiva de la 6a hora i la gratuïtat de l'etapa 0-3 durant aquesta legislatura. A més, s'hi explicita que el Govern "no facilitarà" macroprojectes com el Hard Rock. Albiach ha subratllat que és un pacte només per a la investidura i ha celebrat que és "molt ambiciós". L'acord ja l'ha validat el Consell Nacional del partit amb 124 vots a favor i 2 abstencions.

Albiach ha presentat aquest dimecres l'acord amb el PSC per a investir Salvador Illa. La dirigent del partit ha remarcat que el pacte "no és una declaració d'intencions" sinó que són "mesures molt concretes" que "s'han cuinat a foc lent".

Habitatge protegit, regulació de lloguers i d'HUTs

Des de l'inici de la negociació els Comuns van subratllar que l'habitatge seria el pal de paller de les seves demandes i, un cop tancat l'acord, Albiach ha assegurat que han complert els objectius i que aquesta legislatura "marcarà un abans i un després" en l'habitatge. Entre les mesures que han acordat amb els socialistes hi ha la construcció de 50.000 pisos nous fins al 2030 per a destinar-los a habitatge protegit. D'aquests, 15.000 els promourà l'Incasòl durant els propers 4 anys. A més, en els pròxims 4 anys es destinarà, com a mínim, 350 milions per a ampliar el parc públic de lloguer en 5.000 habitatges mitjançant la compra per tanteig i retracte.

Els comuns també han aconseguit pactar l'aprovació "immediata" d'un règim sancionador per a l'incompliment de la regulació del preu dels lloguers. A més, han acordat amb els socialistes impulsar la modificació de la llei espanyola d'arrendaments urbans (LAU) per equiparar els lloguers de temporada i d'habitacions als habitatges d'ús residencials.

Això implicarà regular-ne el preu, fer que les despeses de gestió vagin a càrrec de la propietat, que les pujades anuals estiguin limitades o que trasters i similars no suposin un sobrecost. A més, es limitarà els contactes de temporada als sis mesos. A banda, els ajuntaments també tindran eines per planificar i definir quants pisos de lloguer de temporada volen o si creuen necessari prohibir-los.

La formació liderada per Albiach també ha acordat que el decret per a regular els pisos d'ús turístic no s'acabi modificant. Abans d'acabar la legislatura ERC i PSC van pactar modificar-lo perquè alguns ajuntaments poguessin augmentar els HUTs als seus municipis, però amb aquest acord es mantindrà el decret original. Segons Albiach, permetrà tancar 100.000 pisos.

Entre la bateria de mesures pactades hi ha l'aprovació d'un registre de grans tenidors i un reglament d'habitatges buits; la rehabilitació de 150.000 habitatges en 7 anys per incloure'ls al parc d'habitatge protegit i impulsar un pla nacional d'erradicació de l'amiant.

Recuperar la sisena hora, gratuïtat de menjadors i psicòleg gratuït per a joves a ciutats de més de 50.000 habitants

En la carpeta d'educació els comuns han pactat avançar cap al 6% del PIB d'inversió pública, recuperar progressivament la sisena hora i implementar de manera progressiva la gratuïtat dels menjadors escolars, començant als centres de més complexitat. A més, es vol que hi hagi dues tardes d'extraescolars gratuïtes, tot i que serà progressiu. També s'agilitzarà la transició de centres concertats a centres públics. A banda, es vol arribar als 1.500 MEUR per a les universitats públiques.

Pel que fa a sanitat, s'ha avalat destinar el 25% del pressupost de salut a atenció primària, crear un servei de psicòleg gratuït per a joves a tots els municipis de més de 50.000 habitants i en capitals de comarca i començar a desplegar la llei per al dentista públic. També s'ha acordat crear 6.000 noves places residencials i de centres de dia aquesta legislatura.

Reducció de creueristes i "no facilitar" el Hard Rock

La quarta pota de l'acord PSC-comuns és la transició ecològica i la potenciació del transport públic. El pacte contempla que el transport públic sigui gratuït per als menors de 16 anys i que la rebaixa del transport públic es mantingui fins a finals del 2025.

A més, l'entesa explicita que en aquesta legislatura no s'impulsarà el Quart Cinturó fins a Granollers. També s'ha acordat garantir la connexió del tramvia per la Diagonal a Barcelona. A més, les dues formacions han acordat reduir els creuers i els creueristes, tot i que no han concretat com.

Un altre dels punts que inclou aquest acord és el Hard Rock. Aquest ha estat un dels esculls en les negociacions dels passats pressupostos i, de fet, van ser la qüestió que va encallar l'entesa als últims comptes i va precipitar la convocatòria electoral. Ara, després d'aquesta negociació, s'ha inclòs al pacte que "el Govern no facilitarà projectes com el macrocasino del Hard Rock i, per aquest motiu, eliminarà la reducció de la fiscalitat del joc prevista a la llei 6/2014". El punt sobre la fiscalitat, de fet, estava també inclòs al pacte del PSC amb ERC.

"Ens van dir que no era possible. Ens van dir moltes coses i cap era bonica. Però ens hem mantingut ferms en què Catalunya no pot ser el casino d'Europa ni mereixia ser Las Vegas del Mediterrani, i ho hem aconseguit. El Hard Rock no es farà a Catalunya", ha sentenciat Albiach durant la presentació de l'acord, que ha arrencat aplaudiments del Consell Nacional. La dirigent del partit ha insistit que els van dir "de tot" però ha subratllat que al final tant el PSC com ERC s'han acabat afegint als seus postulats. "Han vingut a les nostres", ha celebrat.

Finançament singular, 5.000 nous mossos i llei de memòria democràtica

L'acord amb els comuns també esmenta el sistema de finançament, que ha estat un dels grans punts que han pactat ERC i PSC. En el cas dels comuns, només s'hi detalla el compromís per "impulsar un nou acord de finançament singular per a Catalunya que atengui la seva singularitat i es basi en els principis de suficiència, ordinalitat, solidaritat, corresponsabilitat i eficiència". També remarquen que ha de posar clars límits a la competència fiscal a la baixa per erradicar el dúmping fiscal.

Entre altres mesures, proposen ampliar en 5.000 els efectius de la plantilla de Mossos fins al 2028, assolir un sistema fiscal més just i progressiu, mantenir els impostos propis de successions i patrimoni, impulsar una llei electoral de Catalunya la propera legislatura i aprovar durant la primera legislatura una llei de memòria democràtica de Catalunya.

A banda, els dos partits han pactat que durant la legislatura el nou Govern compartirà prèviament amb els comuns tots els projectes de llei -inclosos els pressupostos-. Les dues formacions crearan una comissió de seguiment de l'acord i una taula específica per a les polítiques d'habitatge acordades.