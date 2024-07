El Govern declara il·legal la sentència a mort de Companys

El Govern va reconèixer que el president de la Generalitat Lluís Companys, afusellat pel règim franquista, "va patir persecució per raons polítiques i ideològiques", i va declarar "il·legal i il·legítim" el consell de guerra sumaríssim que el va jutjar, així com la sentència que el va condemnar a mort. Arran de les peticions del Govern d’ERC, el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica del Govern va fer arribar al Departament de Justícia de l’Executiu una declaració de reconeixement i reparació personal cap a la figura de Companys, d’acord amb la qual va ser "represaliat" per ser el president de la Generalitat, segons van informar ahir els dos executius.

La declaració de reparació considera "il·legítimes i nul·les les condemnes del consell de guerra i les sentències emeses per aquests i altres tribunals contra el president" de la Generalitat, fetes fa gairebé 84 anys.

"Represaliat i afusellat"

D’aquesta manera, i per primera vegada, el Govern reconeix de forma oficial que Companys va ser "represaliat, condemnat i afusellat per ser el màxim representant de la Generalitat i per la seva militància i ideologia". En concret, el text del Govern assenyala que Companys va ser condemnat per "haver sigut advocat dels sindicats únics i de la CNT, per haver organitzat la Unió de Rabassaires, per haver sigut fundador d’ERC, per haver proclamat la República el 14 d’abril de 1931 i per càrrecs públics exercits durant la Segona República, concretament per haver ocupat la presidència de la Generalitat" de Catalunya.

Per tot això, el Govern declara "il·legals i il·legítims tant el Tribunal Regional de Responsabilitat Política de Barcelona com el consell de guerra sumaríssim" que van enjudiciar Companys. Així, l’Executiu considera que Companys té "dret al reconeixement i a obtenir la reparació moral i la recuperació de la seva memòria personal, familiar i col·lectiva".