Divisió dins d'ERC: Qui està a favor i qui en contra del preacord per investir Illa

A menys de 24 hores perquè la militància decideixi sobre el preacord entre els republicans i el PSC per investir Salvador Illa, dirigents i càrrecs electes d'ERC estan posicionant-se en el 'sí' o en el 'no'. La secretària general del partit, Marta Rovira, ha defensat el pacte afirmant que és un "salt endavant importantíssim". En canvi, l'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, ha mostrat "respecte" pel preacord, però ha mantingut silenci sobre el vot. Bona part de l'executiva d'ERC, membres del Govern i alcaldes dels republicans, com el manresà Marc Aloy i el cardoní Ferran Estruch, s'han mostrat favorables a l'entesa, però també han aparegut veus contràries. La diputada al Congrés, Pilar Vallugera, el conseller nacional del partit, Joan Puig, o exdiputats han fet públic el seu 'no' a la consulta.

Dilluns al vespre la direcció d'ERC amb Rovira al capdavant i amb la portaveu de la formació, Raquel Sans, els republicans explicaven que havien assolit un preacord amb els socialistes per investir Salvador Illa. Els punts més destacats del document són el nou sistema de finançament, amb la recaptació i la gestió de tots els impostos, la creació d'una convenció per a la resolució del conflicte polític i d'un Departament de llengua catalana a la Generalitat.

Conscients dels dubtes entre les bases, abans de comparèixer davant els mitjans de comunicació, els negociadors van convocar una assemblea amb la militància per explicar el preacord i al llarg de la setmana membres de l'executiva s'han bolcat en les trobades territorials per resoldre dubtes dels militants presencialment.

Rovira a favor, Junqueras no es mulla

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, durant la reunió de la permanent aquest dilluns / Maria Pratdesaba

La secretària general, Marta Rovira, ha estat al capdavant de les negociacions, sobretot d'ençà que va tornar de l'exili. En un article publicat a 'Nació Digital', la màxima dirigent del partit deia que "no podem deixar que ens condicioni el dubte de la implementació dels acords" i feia una crida "estar a l'altura", qualificant l'entesa de "salt endavant importantíssim". Qui ha fet tàndem amb Rovira aquests últims anys, Oriol Junqueras, s'ha mantingut més al marge. Tot i "respectar" el preacord, l'expresident d'ERC no s'ha mullat sobre si votarà a favor o en contra d'investir Illa.

Cal tenir en compte, però, que diverses persones de l'entorn de Junqueras s'han mostrat favorables al pacte. El mateix Juli Fernández, secretari general adjunt de la formació, ha estat a l'equip negociador i s'ha mostrat favorable. També persones com el secretari d'organització, Pau Morales, que ha defensat l'acord davant els militants.

El Govern i l'executiva defensen el 'sí'

Qui també ha participat de les assemblees del Maresme és el president del Govern en funcions, Pere Aragonès. "Suposa un salt endavant sense precedents cap a la sobirania fiscal, garanteix el compromís amb la llengua catalana, aprofundeix en la resolució del conflicte polític i manté polítiques republicanes transformadores", ha remarcat en una publicació a X.

El conseller Campuzano durant l'acte de presentació de la inversió social amb fons Next Generation EU a Manresa / Departament de Drets Socials

El dia que es va anunciar l'acord, alguns consellers com Carles Campuzano, Roger Torrent, Natàlia Mas Guix, Ester Capella, Meritxell Serret, Tània Verge o Joan Ignasi Elena van acompanyar Raquel Sans a la roda de premsa i molts d'ells s'han mostrat partidaris del pacte amb els socialistes.

També bona part de l'executiva ha fet públic que està a favor de ratificar el pacte, amb noms destacats com la secretària general adjunta, Marta Vilalta, el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, o el vicesecretari general de comunicació, Oriol Duran.

Així mateix, s'han pronunciat alcaldes d'ERC de municipis importants que han signat un article conjunt a 'Nació Digital' avalant el preacord. Hi ha noms com el de Marc Aloy, alcalde de Manresa, Aurora Carbonell (Sitges), Marc Giribet (Sant Andreu de la Barca), Jordi Viñas (Salt), Adam Tomàs (Amposta), Alba Pijuan (Tàrrega) o Ferran Estruch (Cardona). "Es tracta d'un molt bon acord i perquè una repetició electoral seria molt negativa pel conjunt del país", afirmen.

Vallugera, Puig o Ricomà pel 'no'

A l'altre costat, algunes persones rellevants del partit també han fet públic el seu 'no' a la investidura d'Illa. La diputada al Congrés, Pilar Vallugera, va ser una de les primeres a pronunciar-se, inclús hores abans que es fes públic el preacord. També s'ha manifestat en contra el conseller nacional d'ERC, Joan Puig, que a més va presentar una queixa a la Comissió de Garanties del partit contra la pregunta, demanant impugnar-la i reformular-la.

Així mateix, els exdiputats d'ERC Jordi Orobitg i Carles Castillo han expressat el seu vot contrari a la consulta. "Conec personalment a Illa, i sé com és d'insegur, ultracatòlic, conservador i fals, ningú no em convencerà que ara s'ha tornat progressista", ha dit l'exsocialista a les xarxes socials. Orobitg ha comentat a X que "existeixen massa condicionants externs, que fugen de la capacitat de decisió d'Esquerra, que fan inviable el compliment".

També s'han decantat pel 'no' militants com l'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà, per les "inconcrecions" referents al finançament singular i perquè "el PSC actual no té res a veure amb el dels anys 80", ha dit a X. L'alcalde d'Olesa de Montserrat, Jordi Parent, tampoc és partidari de l'acord i ha usat l'etiqueta #NoAmbElMeuVot que aquests dies és tendència entre els detractors del pacte amb els socialistes. Igualment n'és contrari l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió.

D'igual manera s'ha manifestat el portaveu de la Diputació de Girona i exalcalde de Roses, Joan Plana, així com el portaveu d'ERC Sabadell, Gabriel Fernàndez o l'exconseller Alfred Bosch. Tots dos ho han fet públic a través d'articles publicats a 'Nació Digital' i 'El Món' respectivament.

I també defensa el no Enric Conill, cap del grup municipal d'ERC a Igualada, que ha expressat a través de la xarxa X la seva negativa a l'acord entre la seva formació i el PSC, que hauria de fer president de la Generalitat al socialista Salvador Illa.

El Jovent i el col·lectiu Primer d'Octubre, en contra

El Jovent Republicà, que compta amb una diputada al Parlament, Mar Bessas, va avisar al juny que la formació estava en contra d'investir Illa. Tenen previst convocar un Consell Nacional un cop se sàpiga el resultat de la consulta, "volem continuar analitzant la situació i els escenaris polítics". En aquest espai decidiran el vot de la diputada que podria fer perdre la majoria absoluta per investir Illa, ja que ara mateix el socialista només comptaria amb el suport de 68 diputats.

Mar Besses, al mig de la foto, en una imatge d'arxiu / ACN/Jordi Borràs

El col·lectiu Primer d'Octubre que agrupa diversos militants d'ERC ha emès un comunicat demanant el 'no' a Salvador Illa tot recordant que va ser partidari de l'aplicació de l'article 155 o que la modificació de la LOFCA requereix majoria al Congrés.