La investidura d'Illa, en mans de més 8.500 militants d’ERC convocats a la consulta d'aquest divendres

Uns 8.500 militants d’ERC estan convocats aquest divendres per a decidir sobre la investidura de Salvador Illa després del preacord assolit aquesta setmana amb el PSC. Les bases hauran de respondre en una consulta telemàtica —i presencial en algunes seus— si estan d’acord que el grup parlamentari "voti a favor de la investidura del candidat socialista a canvi de la sobirania fiscal, la promoció i protecció de la llengua catalana, la Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític i la resta de mesures acordades". Es podrà votar des de les 10.00 fins a les 19.00, i a les 19.30 es donarà a conèixer el resultat final en una compareixença davant els mitjans per part de la direcció republicana.

Segons expliquen des del partit, tota la votació serà telemàtica, també la que es faci a través de les seus (es facilitarà el vot ‘online’ a aquells militants que ho necessitin). D’aquesta manera, asseguren que podran fer un seguiment a temps real de la participació en la consulta i se’n podrà saber el resultat final tan bon punt finalitzi el temps de votació. Els votants podran votar ‘sí’, ‘no’ o ‘abstenció’.

El preacord amb el PSC va ser avalat per pràctica unanimitat de l’executiva aquest dilluns, en una llarga reunió de gairebé deu hores en què van acabar de tancar “garanties” amb els socialistes. Aquell mateix vespre, Marta Rovira va informar del pacte en una macroassemblea telemàtica amb la militància. Durant les hores posteriors van ser els màxims dirigents d’ERC, incloent-hi Pere Aragonès i Marta Rovira, els qui es van desplaçar a les diferents assemblees territorials per a informar i debatre els termes de l’entesa.

En cas que les bases d’ERC validin el preacord, Salvador Illa disposaria dels 68 vots necessaris per a superar el debat d’investidura, previst al llarg de la setmana que ve. Comptaria amb els 42 vots del PSC, els 20 d’ERC i els 6 de Comuns, que també han tancat un pacte amb els socialistes aquesta setmana, validat majoritàriament pel seu Consell Nacional.

Caldria veure, però, què fa la diputada de les joventuts d’ERC, Marc Besses, que es decidirà en un Consell Nacional extraordinari de Jovent Republicà, que es convocarà un cop se sàpiga el resultat de la consulta a la militància republicana.

La consulta a les bases arriba en un moment complex per al partit, després de perdre 13 escons al Parlament, fins als 20 diputats, i després de l'escàndol pels cartells sobre l'alzheimer durant la campanya municipal d'Ernest Maragall.

Preacord i posicionaments públics

El principal punt del preacord entre ERC i el PSC té a veure amb el finançament, i contempla que la Generalitat passi de forma gradual a gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar tots els impostos, començant per la campanya de la renda del 2025. El pacte també preveu la creació d'una conselleria de Política Lingüística i d'una Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític, formada per representants dels grups parlamentaris i presidida per ERC.

Durant les últimes hores, diversos dirigents i càrrecs electes d'ERC s’han anat posicionant en el 'sí' o en el 'no'. La secretària general, Marta Rovira, ha defensat el pacte afirmant que és un "salt endavant importantíssim". El president de la Generalitat en funcions i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, també ha defensat que "pot representar el progrés en l'autogovern més gran fins al moment". En canvi, l'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, ha mostrat "respecte" pel preacord, però ha mantingut silenci sobre el vot.

D’aquesta manera, bona part de l'executiva d'ERC, membres del Govern i alcaldes dels republicans s'han mostrat favorables a l'entesa, però també han aparegut veus contràries. La diputada al Congrés, Pilar Vallugera, el conseller nacional del partit, Joan Puig, o exdiputats han fet públic el seu 'no' a la consulta.