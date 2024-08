Junqueras avisa que si Salvador Illa no compleix ERC el deixarà caure

Oriol Junqueras ha trencat el seu silenci. L’expresident d’ERC, en plena campanya per recuperar les regnes del partit al congrés del 30 de novembre, s’ha pronunciat sobre el preacord aconseguit aquest dilluns entre els republicans i el PSC per a la investidura de Salvador Illa. Després d’escoltar com diversos dirigents li reclamaven posicionar-se públicament, Junqueras va emetre un missatge molt mesurat, a través de la xarxa social X, en el qual evitava pronunciar-se per un ‘sí’ o un ‘no’ però, encara que assumeix els dubtes sobre el compliment dels acords subscrits, exigeix anar-hi vetllant i per deixar caure els socialistes del Govern en cas que no s’avanci.

«La militància d’ERC té la paraula i decidirà el millor per al país i per avançar cap a la independència i per acostar-nos, cada dia més, als nostres anhels», va etzibar, després d’agrair el treball de l’equip negociador capitanejat per Marta Rovira. «Entenc els dubtes expressats per part de molts companys i companyes sobre els acords i el seu compliment per part del PSOE i el PSC. Per tant, en cas que la militància validi l’acord d’investidura proposat per l’executiva, l’eventual suport al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat per part d’ERC s’haurà d’anar validant amb el desplegament de l’acord i retirar-se explícitament en cas d’incompliment», va afegir. El que fa Junqueras és evitar quedar vinculat a un ‘sí’ o a un ‘no’ pensant en les conseqüències que pugui tenir que la militància decideixi just el contrari.

El preacord és «magnífic»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que el preacord entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa és «magnífic» i permetrà obrir «un temps nou a Catalunya». «Estic molt content, feliç», va asseverar davant la premsa abans de demanar «respecte i reconeixement» pels republicans, un partit que, a parer seu, va aconseguir «importants avenços» per l’autogovern català a través de la negociació. Pel que fa al nou model de finançament inclòs en l’acord, va dir que sorgirà d’una negociació «bilateral» amb el Govern que, a la vegada, suposa un pas «inqüestionable» cap a la «federalització de l’estat autonòmic». «És una molt bona notícia pel sistema polític espanyol», va reblar. «Tots els socialistes volen Salvador Illa com a president de la Generalitat», va apuntar abans d’insistir que el pacte tancat amb els republicans és bo tant per la societat catalana com pel conjunt de l’estat. En referència a les crítiques a la nova proposta de finançament que inclou el pacte, va ressaltar que allò que afecta el benestar és qui governa, no el sistema de repartiment dels recursos.