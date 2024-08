Les noves ZBE catalanes entren en vigor: A partir del 2028, vetaran tots els vehicles amb etiqueta groga

El Consell Executiu va aprovar dimarts el seu decret del Pla de Qualitat de l’Aire, horitzó 2027, últim tràmit després que la regulació passés pel Consell Tècnic i el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que va elaborar un informe favorable. El Govern havia blindat abans de les eleccions catalanes poder aprovar en funcions la normativa.

En les últimes setmanes el text també ha passat per les mans de la comissió jurídica assessora perquè els sectors contraris que es plantegin portar-lo davant la justícia no hi trobin escletxes legals. "El redactat aporta seguretat jurídica als municipis afectats", defensa Mireia Boya, directora general de Qualitat Ambiental. L’alcalde de la tercera ciutat catalana, Xavier García Albiol, va avançar ahir a El Periódico que recorreran a la justícia per impedir que la ZBE s’implanti a Badalona tal com pretén el Govern: "Quan tinguem el decret a les mans, n’impugnarem l’aplicació davant la justícia ordinària", informa Gerardo Santos.

Les principals novetats entorn de les ZBE continuaran sent les mateixes que ja havia avançat aquest diari quan el Govern va flexibilitzar les mesures després de les crítiques de grans ciutats catalanes. Pel que fa a la nova restricció a vehicles amb etiqueta ambiental B (groga), les dates clau en ciutats de més de 50.000 habitants seran dues: l’1 de gener del 2026, quan els d’etiqueta groga no podran circular per les ZBE dels municipis els dies d’avisos per contaminació de NO2; i l’1 de gener del 2028, moment en què la prohibició s’estendrà a tots els vehicles amb distintiu groc a les ciutats. La primera data equivaldrà, en municipis de més de 20.000 habitants, a l’inici del veto a vehicles sense etiqueta ambiental (els més contaminants), mentre que la segona data correspondrà a la restricció als d’etiqueta groga en episodis de pol·lució.

Model de referència

El nou decret també permetrà configurar ZBE supramunicipals que prenguin com a model de referència la pionera ZBE Rondes Barcelona, fet que relaxarà l’exigència que la ZBE hagi de cobrir el 25% de superfície mínima de sòl urbà residencial, que fins ara s’exigia ciutat per ciutat i a partir d’ara es podrà computar en el global de l’àrea supramunicipal que es conformi.

Aquesta classe de regulacions coordinades supramunicipalment –per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per exemple– hauran de tenir especialment en compte les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que han desmuntat recentment la ZBE de les rondes de Barcelona al deixar sense efecte les restriccions a l’Hospitalet i Cornellà de Llobregat i anul·lar les ordenances d’aquestes dues ciutats a més d’Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, seguint els passos de Barcelona en el seu moment.

Una de les disposicions transitòries del nou decret del Govern preveu que els ajuntaments de més de 50.000 habitants que ja tinguin a hores d’ara ordenances aprovades les hauran d’adaptar abans de l’1 de gener del 2026. El termini no aplicarà per als consistoris que encara tinguin pendent tirar endavant per primera vegada un reglament de ZBE, que s’haurà de basar en les prescripcions del nou decret català d’ençà que es pùbliqui al DOGC. En qualsevol cas, el decret estatal de ZBE ja preveu des del 29 de desembre del 2022 l’obligatorietat d’una ZBE permanent en municipis de més de 50.000 habitants, amb un termini de gràcia de 18 mesos.

L’epíleg de la tramitació de les noves ZBE catalanes va estar marcat per la contesa oberta entre Govern i ajuntaments, que es va saldar amb reunions durant el març entre la directora general de Canvi Climàtic, Mireia Boya, i representants tant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com de l’Arc Metropolità de Barcelona, les dues entitats supramunicipals que van esgrimir al·legacions crítiques de les grans ciutats de l’entorn de la capital catalana.

Tensions evidents

L’Executiu català va acceptar i va integrar el 72% (el 43% de forma total i el 29% de forma parcial) de les al·legacions formulades per l’Arc Metropolità i el 83% (el 48% de forma total i el 35% de forma parcial) de les esgrimides per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Fonts del Departament van assegurar que prioritzarien la "recerca del màxim consens".

L’aprovació del decret ha causat irritació en el govern local de Badalona. L’alcalde del municipi, Xavier García Albiol, pretén impugnar-lo, segurament, a través d’un recurs contenciós administratiu, com indiquen fonts municipals. Segons detalla l’alcalde, el 52% dels cotxes de Badalona no tenen etiqueta o tenen etiqueta groga. És la mateixa situació per al 78% dels camions i per al 65% dels vehicles comercials: "Això vol dir que la meitat dels veïns de Badalona s’haurien de canviar de cotxe en tres anys". "No es pot sancionar la meitat de la població d’aquesta manera", assegura.