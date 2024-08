Marchena, Lamela i tres jutges més s'aparten de l'aplicació de l'amnistia a Serret i Simó

Cinc jutges del Tribunal Suprem han hagut d'apartar-se de la tramitació de l'amnistia a les causes que afectaven les conselleres d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, i d'Educació, Anna Simó, després que aquestes en demanessin la recusació per manca d'imparcialitat. Concretament, es tracta del president de la Sala Manuel Marchena, i dels magistrats Carmen Lamela, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral i Leopoldo Puente Segura, encarregats de dos procediments relacionats amb les dirigents d'ERC, una per l'1-O i l'altra per la causa contra la Mesa del Parlament l'any 2017.

Marchena ha decidit abstenir-se en reconèixer que, si bé "no concorre causa específica d'abstenció", la seva intervenció pot causar "temor de les parts sobre la parcialitat d'aquest Tribunal". Un "temor" que, diu, vol "evitar" apartant-se del procediment. Arguments similars han utilitzat la resta de jutges en escrits consultats per l'ACN.

Els magistrats han decidit apartar-se de les deliberacions sobre l'aplicació de l'amnistia després que Serret i Simó en sol·licitessin la recusació acusant-los de falta d'imparcialitat per les seves "intervencions jurisdiccionals prèvies". La deliberació sobre l'amnistia per a les seves causes continua suspesa a l'espera de constituir una nova Sala.

Des d'ERC han enviat un comunicat aquest dijous on s'indica que ambdues conselleres celebren la decisió i demanen que el procediment continuï amb "totes les garanties". L'aplicació de l'amnistia és inevitable perquè la llei és robusta i compleix amb el dret espanyol i europeu, asseguren des d'Esquerra.