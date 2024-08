Rovira creu que Puigdemont "no s'hauria de deixar detenir": "Quin sentit polític té?"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, creu que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "no s'hauria de deixar detenir" en un hipotètic retorn coincidint amb la investidura de Salvador Illa. "Quin sentit polític té que el detinguin després de batallar tant des de l'exili perquè la detenció no es produís? Per què s'ha de deixar detenir? En què ha consistit la lluita a l'exili que hem fet plegats?", ha demanat Rovira en una entrevista a Catalunya Ràdio.

La dirigent d'ERC ha dit que el que vol és que Puigdemont "torni en llibertat" tot i que ha remarcat que respectarà el que decideixi. Sobre la consulta per la investidura, Rovira ha admès que el preacord "costa de digerir" però confia en la "maduresa política" dels militants.