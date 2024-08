Setze morts a la platja i en piscines aquest estiu: Protecció Civil fa una crida a la prudència en el bany

Protecció Civil fa una crida a la prudència en el bany a platges i piscines. Des del 15 de juny han mort en el bany 12 persones a les platges i 4 en piscines i un total de 25 infants han resultat ferits en piscines. En total, per tant, són 16 les persones que ja han mort aquest estiu, 8 menys que l’any passat. Durant la campanya del 2023 a data 1 d’agost havien mort en el bany 24 persones, 17 a platges i 7 en piscines. Tot i la millora en les dades de mortalitat en el bany, Protecció Civil destaca que enguany han mort 10 persones a les platges abans d’iniciar-se la temporada de bany i l’any passat només van ser 2.

La dotzena víctima mortal a les platges catalanes ha estat aquest mateix dijous. Un home de 85 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquesta matí mentre es banyava a la platja del Cavaió de Canet de Mar (Maresme). Protecció Civil recorda la importància de banyar-se en espais vigilats i de fer-ho acompanyats, especialment en el cas de les persones grans.

Dels 25 menors que fins ara han resultat ferits en el bany a les piscines, un total de 16 infants tenien menys de 5 anys; i 9 entre 6 i 12 anys. Només 4 ofegaments greus han tingut lloc en piscines particulars; 13 en piscines municipals i d’equipaments esportius; i 8 en piscines de càmpings, hotels o cases de colònies.

Protecció Civil recorda la responsabilitat dels adults mentre els menors s’estan banyant. “És molt important ensenyar-los a nedar el més aviat possible i vigilar-los en tot moment sense cap distracció, com ara l’ús del telèfon mòbil, i estar a tocar dels més petits per poder agafar-los immediatament si pateixen algun problema”, indiquen des de Protecció Civil.

Pel que fa a les trucades al telèfon d’emergències 112 relacionades amb les platges, fins aquesta setmana s’han rebut 1.353 trucades per 945 expedients. La majoria de trucades s’han rebut des del Barcelonès (208), seguit del Tarragonès (180) i l’Alt i Baix Empordà (157). Un 55% de les trucades han estat per demanar assistència sanitària, i un 29% per afectacions derivades de l’estat de la mar.

Més meduses

Quant a la presència de meduses a les platges catalanes, els municipis que han tingut més meduses són Sitges, Castelldefels, Sant Pere Pescador, Lloret de Mar i Badalona. Segons dades de l’Institut de Ciències del Mar, sí que s’ha detectat un major increment del nombre de meduses respecte a l’any anterior.

A més, aquest 2024 es va detectar per primera vegada a les platges catalanes la presència d’una caravel·la portuguesa, una espècie semblant a una medusa que és extremadament urticant, i que va provocar la bandera vermella, i per tant la prohibició del bany, a la platja de Tamarit a Tarragona i a la platja d’Altafulla el divendres 26 de juliol.