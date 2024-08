Junts reunirà la seva executiva aquest dissabte per valorar l'aval d'ERC a la investidura d'Illa

Junts per Catalunya reunirà aquest dissabte la seva executiva després que s'hagin conegut els resultats de la consulta a la militància d'ERC sobre el pacte amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Un cop els republicans han avalat el pacte, la direcció es reunirà telemàticament per valorar "la nova situació política que aquesta decisió comportarà per al país i per al procés d'independència", segons han explicat fonts de la formació. La militància d'ERC ha avalat l'acord amb el PSC amb el 53,5% dels vots a favor i el 44,8% en contra.