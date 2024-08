La Generalitat retorna les primeres set multes imposades durant manifestacions vinculades al 'procés'

La Generalitat de Catalunya ha retornat les primeres set multes imposades en manifestacions vinculades al 'procés', segons han confirmat fonts del Departament d'Interior a l'ACN. La conselleria va activar el 13 de juny el formulari per demanar el retorn de les sancions pels aldarulls o protestes vinculades a mobilitzacions independentistes i que queden recollides a la llei d'amnistia i fins al 26 de juliol havia rebut 24 sol·licituds. Les set multes amnistiades són de sol·licituds presentades entre el 13 i el 26 de juny. Es tracta de sis sancions greus i una de lleu, majoritàriament per faltes de desobediència o resistència a l'autoritat. L'import de les multes va dels 300 als 800 euros. L'import total retornat puja a 2.652 euros.

Pel que fa a la resta de sol·licituds, en 11 casos està pendent de revisió el text de la resolució definitiva i en els sis restants s'ha d'analitzar la documentació presentada.

El Govern va quantificar en 100.000 les sancions per la 'llei mordassa' que s'han posat en els anys inclosos en l'amnistia, tot i que des d'Interior van alertar que no tenen capacitat per especificar quantes d'aquestes denúncies estan vinculades a actes o contextos directament relacionats amb el 'procés'.