Junts creu que ERC opta per la "pitjor alternativa" perquè Illa representa "el PSC més espanyolista de la història"

L'executiva de Junts ha carregat aquest dissabte contra l'aval de la militància d'ERC al pacte amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa. En un comunicat, la formació creu que els republicans han optat per "la pitjor de les alternatives possibles", ja que investirà "un president que representa el PSC més espanyolista de la història". El partit considera que és "l'única alternativa possible a l'hegemonia del PSC" i que és la "força referent de l'independentisme". Junts també ha fet seva la carta que Carles Puigdemont ha fet pública aquest dissabte explicant que el seu retorn és una "decisió política" i en la que assumeix la seva detenció, i assegura que "actuarà en conseqüència".

La direcció de la formació s'ha reunit amb caràcter extraordinari el dia després que la militància d'ERC donés el seu aval, amb el 53,5% dels vots a favor, al pacte amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa. La reunió ha estat ampliada al grup parlamentari al Parlament i als grups del Congrés i el Senat.

Junts ha assegurat que exercirà amb la "responsabilitat" de ser la "força referent" de l'independentisme "buscant la transversalitat i la centralitat perquè l'independentisme torni a estar en condicions de tornar a governar Catalunya tant aviat com sigui possible".

També s'ha mostrat com "l'única força independentista amb les mans lliures amb capacitat de govern" i de "condicions decisions al Parlament i al Congrés". De fet, han assegurat que faran servir els seus vots com a "força decisiva" de l'independentisme, per "seguir avançant cap a la independència i millor les condicions de vida" dels catalans.

La formació també ha fet una crida a "reforçar" la "unitat" de l'independentisme, que creu que passa per un "moments difícils". Per això, ha demanat "mantenir la fermesa i mostrat la seva determinació en tots els àmbits en què sigui necessari".

L'executiva de Junts també ha fet seva la carta que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha fet pública aquest dissabte a les xarxes socials. En la carta, diu que el seu retorn és una "decisió política" i assumeix que la seva detenció és "una possibilitat real" que es podria materialitzar en pocs dies. La direcció del partit ha assegurat que comparteix la decisió de Puigdemont de tornar i que "actuarà en conseqüència".

Turull, amb Puigdemont a Waterloo

El secretari general de Junts, Jordi Turull, es va desplaçar aquest divendres a Waterloo per trobar-se amb Puigdemont, segons han confirmat fonts del partit. La previsió és que s'hi estigui fins aquest dissabte. Turull i Puigdemont van seguir conjuntament el resultat de la votació de la militància d'ERC, que va avalar amb el 53,5% dels vots el pacte amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa.