L'alcalde de Manresa assenyala que ERC exercirà pressió :«És un exercici de maduresa»

El ‘sí’s’ha imposat al ‘no a la consulta. Com ho veu?

Content de l’exercici de democràcia interna, de maduresa i de reflexió que ha fet el partit. Es va designar un equip negociador per explorar un acord amb els socialistes i s’ha arribat a un preacord sorprenent. En definitiva, s’ha arribat a una decisió importantíssima per al país, ja que ERC s’ha erigit com la única aposta factible per als socialistes. Un debat que denota maduresa política i democràtica.

També hi ha hagut dubtes per part de molts militants.

Hi ha hagut dos dubtes principals: Salvador Illa i els compliments del PSC. Hi ha escepticisme amb el compromís del Partit socialista. Estem pendents perquè l’acord es compleixi, i sinó exercirem els nostres mecanismes de pressió a la Generalitat i el Govern central.

Com qualifica aquest acord?

Històric. Creiem que votar de la manera que ho hem fet s’arriba a un acord històric, però vull emfatitzar que vetllarem perquè es compleixi i serem exigents perquè volem el millor per al país.

Quin aspecte creu que ha estat el més determinant?

El finançament, sens dubte.

En cas que les bases haguessin optat per no avalar la investidura d’Illa com creu que hagués afectat en el sí del partit?

No hagués canviat res perquè la maduresa democràtica té a veure amb acceptar els resultats.

I l’independentisme com en sortirà després d’aquesta decisió?

Tal com estàvem fins que no siguem capaços de fixar objectius en comú. entre totes les parts. Són passos que s’han de fer i molt importants.