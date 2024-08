L'exalcalde de Solsona David Rodríguez vol que el país no estigui paralitzat:«Tenim una gran oportunitat»

Quina valoració fa de la decisió de la militància?

Considero correcte la decisió que s’ha pres. No era una qüestió gens fàcil. El resultat ha estat molt ajustat i cal valorar la maduresa que ha tingut el partit, ja que totes les decisions tenen coses difícils. L’objectiu és permetre que el govern comenci a funcionar, treballar i que el país no estigui paralitzat.

Si el resultat hagués estat negatiu comportant una repetició electoral, creu que s’hauria assenyalat el partit ?

No ho sé, no se’m acut què hauria passat, però crec que no era bo ni per a ERC ni per a l’independentisme.

En relació amb l’independentisme, com queda després d’avalar la investidura d’Illa?

Penso que té una gran oportunitat per aconseguir grans coses. No tenim la força per formar Govern, però si per impulsar polítiques a la Generalitat o a Madrid, i és quelcom que hem d’aprofitar obtenir-ne beneficis.

Ha d’entrar el partit al govern del PSC o s’ha de mantenir a l’oposició?

Com ja s’ha dit moltes vegades es quedarà a l’oposició i en absolut canviarà res.

Confia en què el PSC complirà les seves promeses?

Sí, perquè no tenen alternativa. Els interessa, ja que sinó quedaran en una posició de debilitat i tenen interessos tant a la Generalitat com al Govern central per poder seguir governant. Si perden el nostre suport els serà molt difícil seguir tirant endavant la legislatura a Espanya amb els set escons que té ERC.

Què va votar vostè en la consulta?

Vaig optar pel ‘sí’ malgrat tenir molts dubtes. De fet, la gran igualtat entre les dues opcions denota que la decisió no ha estat fàcil.