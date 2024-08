L'exconseller Josep Huguet destaca la gran participació dels militants: «És una aposta democràtica i de país»

Fa una valoració positiva del ‘sí’ resultat de la votació de la militància?

És un bon resultat per una decisió que ha estat difícil. S’ha de tenir en compte que han votat el 80% dels militants. És una aposta democràtica que no és gaire normal en partits grans. Ha estat un debat molt important que feia temps que no es produïa. És un preacord bo el que es va arribar el dilluns, però sempre hi haurà un control sistemàtic.

Creu que compliran amb el que s’ha acordat els socialistes?

És important entendre que molta gent ha votat que ‘no’ perquè Illa està al davant. És el secretari general del PSC menys catalanista, però si amb ell aconseguim acords com el de la llengua, és bona senyal. Els aspectes que depenguin de la Generalitat es duran a terme, altra cosa són les carpetes de Madrid. Aquí estem en risc que es compleixin a mitges i caldrà una pressió enorme, sobretot amb el tema dels diners. Si per les vies legals no es pot materialitzar el finançament singular, hi haurà altres vies

Com queda l’indepedentisme?

L’independentisme està tocat. Junts va ser l’únic partit que va salvar els mobles en les últimes eleccions a Catalunya. ERC ha perdut suports, però aquesta clau la pots fer servir o retirar-la, i jo soc partidista de jugar-la per arribar a bons acords per al bé del país.

La fragmentació pràcticament a parts iguals en els resultats de la consulta respon a alguna divisió?

No, és una aposta de país que no tenia res a veure amb la direcció del partit. No hi ha cap vincle entre el ‘rovirisme’ ni el ‘junquerisme’. És un tema que es decidirà a la tardor.

Què passaria amb una repetició electoral?

L’independentisme s’enfonsaria més seguint algunes enquestes.

