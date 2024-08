PSC i comuns escenifiquen el pacte per investir Salvador Illa amb la signatura de l'acord

El PSC i els comuns han escenificat l'acord per investir Salvador Illa com a nou president de la Generalitat. El mateix Illa i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han signat el pacte en un acte a la Biblioteca de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). Els dos dirigents han estat acompanyats durant l'acte pels membres dels equips negociadors dels seus partits. Les dues formacions han escollit aquest barri de Cornellà per fer-hi l'acte perquè és un dels llocs on es va aplicar la llei de barris impulsada pel tripartit. A més, asseguren que és una zona on s'ha desplegat polítiques d'habitatge que es vol replicar la propera legislatura. L'habitatge és, justament, un dels pilars de l'acord entre PSC i comuns.

Els comuns van anunciar l'acord el dimecres i el mateix dia el seu Consell Nacional el va avalar amb 124 vots a favor i 2 abstencions. El pacte inclou 50.000 nous pisos protegits, la recuperació progressiva de la sisena hora i la gratuïtat de l'etapa 0-3 durant aquesta legislatura, així com el compromís de "no facilitar" macroprojectes com el Hard Rock, entre altres mesures.

Aquest mateix dissabte el PSC ha reunit la seva Comissió Executiva i ha ratificat tant aquest acord com el d'ERC. En una intervenció al final de la reunió Illa s'ha mostrat "molt satisfet, molt feliç i molt esperançat" amb els dos pactes i s'ha compromès a complir-los "íntegrament" malgrat "els inconvenients, les dificultats i les qüestions sobrevingudes".