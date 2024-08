Rull convoca per dimarts la ronda de consultes amb els grups prèvia al debat d'investidura d'Illa

El president del Parlament, Josep Rull, ha convocat per aquest dimarts la ronda de consultes prèvia a la investidura del candidat socialista, Salvador Illa. En un principi les reunions amb els representants dels grups parlamentaris estaven previstes pel dilluns però s'han acabat ajornant per qüestions d'agenda d'ERC, segons fonts de la cambra catalana. El primer que passarà pel despatx de Rull serà el mateix Illa, que obrirà la ronda de contactes a dos quarts de deu del matí. Mitja hora després hi aniran el president i la portaveu del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové i Marta Vilalta, i a dos quarts d'onze els seguirà la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

Un cop fetes les reunions amb els grups parlamentaris que donaran suport a la investidura d'Illa serà el torn de la resta. A les 11 del matí Rull es reunirà amb el president i la portaveu del grup de Junts, Albert Batet i Mònica Sales. Els seguiran, amb reunions de 30 minuts cadascun, Alejandro Fernández (PPC), Ignacio Garriga (Vox) i Dani Cornellà (CUP). Sílvia Orriols i Ramón Abad, d'Aliança Catalana, està previst que es vegin amb Rull a la 1 del migdia, tot i que els diputats ho han d'acabar de confirmar a la cambra.

Els dies 18 i 19 de juny Rull ja va fer una primera ronda de consultes amb els representants de les formacions polítiques. En aquella ocasió no es va presentar cap candidat a la presidència de la Generalitat.