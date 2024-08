Borràs, al PSC: "Què farà Illa si Puigdemont és detingut en el seu debat d’investidura?"

Laura Borràs ha preguntat al PSC "què farà" Salvador Illa si l'expresident Carles Puigdemont és detingut en el seu retorn a Catalunya. "Què farà Illa si el president Puigdemont és detingut en el seu debat d'investidura perquè els jutges no apliquen una llei que ha aprovat el seu partit i el seu govern?", ha qüestionat la presidenta de Junts en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dilluns. Si bé ha evitat respondre com s'hi hauria de respondre, la també expresidenta del Parlament ha avisat que aquest fet no "rebentaria" la investidura, sinó que "rebentaria la democràcia espanyola", perquè "confirmaria que el poder judicial actua al marge del poder legislatiu, sense que aquest hagi fet grans escarafalls".

La presidenta de Junts ha situat el retorn de Puigdemont com una qüestió "absolutament nuclear, delicada i de màxima importància" i ha rebatut que "no es deixarà detenir", en resposta a les paraules de la secretària general d'ERC, Marta Rovira. "Ell torna a un estat que el seu parlament ha aprovat una llei (d'amnistia) impulsada pel govern del mateix color polític que ara vol accedir a la presidència de la Generalitat", ha reblat.

Pel que fa al paper del president del Parlament, Josep Rull, Laura Borràs ha assenyalat que "ha estat clar que no permetrà la detenció del president" i s'ha mostrat convençuda que prendrà decisions "amb un altíssim sentit institucional".