El Consell de la República diu que investir Illa "dificulta i alenteix" el procés sobiranista

El Consell de la República considera que la investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat "dificulta i alenteix de manera preocupant el camí que ha de permetre culminar el procés d'independència". En un comunicat difós aquest dilluns, l'entitat veu "dificultats manifestes" per complir l'acord dels socialistes amb ERC a canvi del seu suport i avisa que investir Illa "és incompatible amb un compromís genuí amb els objectius de l'independentisme i del catalanisme en general".

Així, assenyala el dirigent socialista per haver-se mostrat partidari de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, diuen, i per la gestió "centralitzadora" de la pandèmia de covid-19. "Indica clarament quin és el seu grau de compromís amb l'autogovern de Catalunya", critica el Consell. Tot i que no esmenta ERC, adverteix que la "nova majoria" al Parlament "no impedirà que les polítiques del futur Govern avancin pel camí de la destrucció nacional, començant per la seva manca de compromís amb la llengua".

També fa referència al retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i considera que serà "un moment d'un fort simbolisme històric" que cal acompanyar des de les institucions catalanes. En cas que sigui detingut, crida a "denunciar amb la màxima contundència" que no se li apliqui la llei d'amnistia aprovada al Congrés. "Suposa un atemptat contra l'estat de dret i els seus principis de divisió de poders", ha denunciat.