Illa vol una formació de Govern ràpida i un executiu monocolor

Ple d’investidura dijous que ve, presa de possessió el cap de setmana i els nous consellers designats ja el dilluns per a celebrar la primera reunió del nou Govern el dimarts 13 d’agost. Aquest és l’esquema del candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, per a qui no hi ha ni temps a perdre ni supersticions que valguin. El líder del PSC vol anar tan de pressa com li sigui possible i la seva òrbita dóna per fet que té «al cap» la composició de l’executiu, que de partida serà monocolor, encara que seguint a ulls clucs la senda de la prudència no aixecarà telèfons per a lligar als consellers fins que s’hagi pitjat el botó dels 68 sís que necessita. «No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat», apliquen en la seu de Pallars tirant el refranyer català.

Perquè els socialistes són conscients que aquest calendari pot saltar per l’aire si Carles Puigdemont, que ha proclamat que és hora de «treure les urpes», torna i és detingut. Això sí, només «uns dies». Si aquest escenari es dóna -i l’expresident ha reiterat que pensa travessar ja la frontera per a assistir a la investidura- però és arrestat, el president del Parlament, Josep Rull, suspendrà el ple amb l’argument que hi ha un diputat al qual se li impedeix exercir les seves funcions. I també ERC i els Comuns subscriuen aquesta resposta temporal entenent que, en aplicació de l’amnistia, el dirigent de Junts hauria de poder tornar en llibertat i que si no pot fer-ho és per l’entestament del Tribunal Suprem.

«No podem estar votant una investidura al mateix temps que detenen a Puigdemont», asseguren des de la direcció dels republicans, que per boca de Rovira li han demanat a l’expresident que «no es deixi detenir» en una acció que consideren que tindria «poc sentit polític» després de sis anys i mig de resistència judicial. «No ve d’un, de dos dies o d’una setmana, encara que el retorn de Puigdemont no canvia els resultats de la nit electoral», s’ha pronunciat públicament la líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. El que no avalarien és que aquesta suspensió fos sine die i, de fet, amb el PSC tenen majoria en la Diputació Permanent si la previsió de Junts és allargar-la.

Tranquil·litat

Lluny de transmetre sotsobre, en el PSC manifesten estar «tranquils» davant aquest possible episodi que està més a prop que mai i que viuen com a part d’un guió que ja tenien previst per a aconseguir la Generalitat. «Ens diuen que som els del 155, però també som els de l’amnistia», afirmen convençuts des de la cúpula socialista. El pacte amb els republicans i amb els Comuns ho consideren prou robust per a no fer-se fallida i superar les turbulències que es puguin produir per les mobilitzacions independentistes convocades a partir d’avui. «Aquesta no és la Catalunya de 2017», insisteixen.

Una vegada Illa sigui oficialment president, començarà les puntes de coixí de la composició del Govern. El líder del PSC vol un executiu que transcendeixi les sigles del seu partit amb la incorporació de figures capaces de mantenir vincles amb ERC i Comuns. Hi haurà dirigents potes negres socialistes, sí, però també independents amb reconeixement en els seus respectius àmbits. L’única peça inamovible que ja va fer pública Illa durant la campanya és que l’alcaldessa de Santa Coloma i actual portaveu del partit, Núria Parlon, serà la consellera d’Interior.

Després del pacte amb ERC, l’esquema inicial de Govern que tenia el PSC ha canviat; ja que es crearà una conselleria de Política Lingüística per a promoure el català -els socialistes preveien que aquesta qüestió depengués de Presidència i no d’un departament de nova creació- i es mantindrà la d’Acció Exterior. Es tracta, per tant, de dues designacions que seran especialment escodrinyades pels republicans. Com ho serà també qui assumeix Economia, on interessa especialment situar a algú de fora del partit. Perquè en la cúspide de l’agenda estarà l’aplicació del concert econòmic pactat, però també tirar endavant els pressupostos serà una prioritat per a Illa, que partirà dels que va pactar amb Aragonès abans de la convocatòria electoral tenint en compte que és últim any que es poden aprovar comptes expansius.

Carpetes de gran importància

I també hi ha carpetes de gran importància, com la de Territori -que ha de vetllar pel traspàs de Rodalies i la gestió del Prat-, la d’Educació -amb compromisos importants segellats amb els Comuns com la recuperació de la sisena hora a l’escola pública- i Habitatge -on també hi ha reptes assumits d’alt calibre- en els quals el Govern del PSC buscarà posar el seu segell. El calendari s’obre pas malgrat les adversitats i contratemps de magnitud encara imprevista, com carrera d’obstacles.