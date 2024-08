Jovent Republicà fa pinya amb el 'sí' a la investidura d'Illa

Els 20 'sí' d'ERC que necessita Salvador Illa per a la investidura, estan assegurats. El Jovent Republicà ha decidit fer pinya amb la decisió majoritària de la militància republicana i la seva diputada al Parlament, Mar Besses, votarà també a favor, de manera que el PSC acudirà aquest dimarts a la ronda de consultes amb el president de la institució, Josep Rull, amb els 68 avals al sarró. Tot i que les últimes hores s'havia posat el focus en si les joventuts d'ERC podrien fer descarrilar l'entesa, a la cúpula de Calàbria des de divendres donaven per fet que les dues organitzacions se sincronitzarien, per més recels que desperti el fet d'afavorir que el líder dels socialistes porti les regnes del Govern.

Durant tot el cap de setmana, però fins i tot des d'abans durant el desplegament per explicar els detalls i abordar dubtes amb les bases sobre l'acord amb el PSC, la direcció d'ERC ha estat en diàleg permanent amb les seves joventuts, a les quals ha concedit l'espai perquè facin el seu propi debat. L'escenari d'incertesa sobre aquest vot no ha estat sobrevingut, sinó que ja estava previst durant les assemblees prèvies a la consulta. Jovent és una organització autònoma, però tenen un protocol de relació amb ERC. Just després de les eleccions del 12 de maig, va defensar públicament el 'no' a la investidura d'Illa, però llavors desconeixia l'abast del pacte que es podria assolir.

🔴 Les Joventuts d’Esquerra Republicana expressarem un “sí crític” a Illa i ens comprometem a condicionar la majoria parlamentària al llarg de la legislatura



📝 Comunicat: https://t.co/rhAki7t3MV pic.twitter.com/plLGxdzGrP — Joventuts d’Esquerra Republicana (@JoventRepublica) August 5, 2024

A més, després del resultat de la votació divendres, fonts coneixedores del debat al Jovent expliquen que no era el mateix a l'hora de decidir que el seu vot fos determinant per fer malbé la investidura que si fos una mena de discrepància sense més ni més conseqüències. Besses, de 26 anys, s'ha estrenat com a diputada aquesta legislatura i, de fet, va formar part de la taula d'edat per ser una de les parlamentàries més joves de l'hemicicle. Si hagués apostat pel rebuig o l'abstenció, Jovent es podria haver trobat amb la dimissió de la diputada i, per tant, sense representant a la institució i la influència del que això implica.

Les hostilitats externes per part del sector de l'independentisme que ha augmentat la pressió sobre l'espai polític també ha fet la feina a l'hora de compactar el partit amb les seves joventuts. Paradigmàtic és el comunicat de l'executiva d'ERC en què exigeix a Carles Puigdemont que "rectifiqui" i demani "disculpes" per culpar-los de la seva possible detenció si torna en lloc d'optar per la repetició electoral. La carta de l'expresident ha assegut com una gerra d'aigua freda a les files republicanes, que reclamen a Junts "respecte" per la decisió que el partit ha pres de forma democràtica i lamenten que se superin "límits" simplement perquè veuen lesionats els seus "seus" interessos electorals.

El tancament del vot de Besses és un dels motius pel qual la ronda de contactes de Rull amb els grups per proclamar oficialment Illa com a presidenciable i fixar la data del ple d'investidura s'ha endarrerit. S'hauria d'haver celebrat aquest dilluns, però finalment serà demà perquè ERC va al·legar qüestions d'agenda que no es poden desvincular del tràmit que necessitava culminar Jovent. Amb aquesta carpeta resolta, ara sí, la investidura queda ara a costa de si Puigdemont torna a Catalunya i les conseqüències institucionals que el seu empresonament podria provocar, a més d'una contestació que s'està forjant al si de l'independentisme i que caldrà veure com es tradueix al carrer.