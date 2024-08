Aragonès s'acomiada del Govern reivindicant que s'ha acordat "el salt endavant en sobirania més gran des del 77"

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, s'ha acomiadat aquest dimarts dels seus consellers en la que podria ser l'última reunió del Consell Executiu, abans que sigui investit Salvador Illa. En una compareixença des de la sala gòtica del Palau de la Generalitat, el dirigent republicà ha reivindicat que el seu executiu ha aconseguit "acords polítics de fons", com el finançament, que "suposaran el salt endavant en sobirania més gran des del 1977". Acompanyat de gairebé tot el Govern, Aragonès també ha subratllat els avenços en polítiques socials i ha defensat la via del "diàleg i la negociació" amb l'Estat. Ha pronosticat que "marca el camí, que acabarà caminant cap a l'acord de claredat".

En la seva compareixença, Pere Aragonès ha assegurat que presidir la Generalitat ha estat "l'honor més gran" de la seva vida i ha fet un balanç positiu del seu mandat, especialment els avenços en la resolució del conflicte polític amb l'Estat, però també amb la "recuperació de l'estat del benestar" després de les retallades i la pandèmia.

"En la legislatura que deixem enrere s'ha aprofundit més que mai en el diàleg i la negociació per abordar el conflicte polític amb l'estat, i crec que ha valgut la pena", ha dit el president en funcions. Ha subratllat que aquest "compromís" per part del seu Govern "ha permès avançar, deixar enrere la repressió i assolir les quotes d'autogovern més rellevants dels darrers 18 anys". En aquest context també ha situat l'amnistia com un "pas de gegant" per "reconèixer la injustícia".

Sobre la resolució del conflicte i el referèndum, el dirigent republicà ha destacat la seva proposta "inclusiva, democràtica i viable" per "consensuar les bases perquè Catalunya voti". Ha admès que la proposta "potser ha arribat abans d'hora, però marca el camí" cap a l'acord de claredat.

Pel que fa a la qüestió del finançament, Aragonès ha subratllat que "assumeix de forma pràcticament íntegra" la seva proposta de finançament singular, amb la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos. "Serà el salt més endavant en sobirania de Catalunya des de la recuperació de la Generalitat amb la fi del franquisme", ha sostingut.

"He estat independentista des de sempre, i sempre he concebut la independència com una caixa d'eines per millorar la vida de la gent", ha defensat el cap del Govern, que ha conclòs: "Acabo la presidència no amb totes les eines que hi tindria, però amb més eines que les que ens vam trobar".

Aragonès ha evitat parlar d'un "canvi d'època" i s'ha limitat a dir que "el Govern que entrarà es trobarà una Catalunya millor que quan ens la vam trobar el 2021".

Recuperació de l'estat del benestar, Rodalies, llengua

Més enllà d'aquestes qüestions, el president sortint també ha reivindicat el llegat en altres àmbits, com en el terreny econòmic. Ha subratllat que s'han revertit les "retallades" de l'estat del benestar, que el pressupost ha crescut un 30%, que Catalunya té "més persones treballant que mai en cap altre moment" o que s'ha recuperat la "dinàmica" de les inversions estrangeres. En les polítiques socials, ha reivindicat la gratuïtat de l'infantil 2 per "millorar la igualtat d'oportunitats i l'equitat social".

D'altra banda, Aragonès s'ha felicitat els traspassos com el de Rodalies, que "s'ha treballat a fons", o la gestió de l'ingrés mínim vital, escenificada amb una reunió amb Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat fa dues setmanes. Ho ha considerat "fruits tangibles de la dinàmica de negociació".

Amb motiu de l'última reunió del Consell Executiu, el president en funcions ha regalat a tots els consellers el llibre 'Aforismes', de Joan Fuster, amb una dedicatòria personal a cadascun d'ells.