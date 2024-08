Els Mossos preveuen detenir Puigdemont abans d’arribar a Barcelona

La contundència amb què l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha ratificat que està disposat a complir la seva paraula i a tornar a Catalunya per assistir a un debat d’investidura al Parlament, ha encès totes les alarmes policials. "La meva obligació és anar al Parlament si hi ha debat d’investidura. He de ser allà i només un cop d’estat podrà impedir-me ser-hi", va etzibar el passat 27 de juliol en un acte als Banys i Palaldà (França), una intenció que va remarcar dissabte passat, a través d’una carta publicada a les xarxes socials en la qual assumia que el retorn implicaria previsiblement la seva detenció.

El que pot impedir la seva presència al Parlament és el compliment d’una ordre de recerca i captura vigent a territori espanyol per part del Tribunal Suprem. Només de posar un peu a Espanya, les forces i cossos de seguretat tenen l’obligació de detenir-lo. Això inclou també els Mossos d’Esquadra, que des que l’expresident insisteix en el seu retorn, malgrat l’amenaça de presó, han començat a contemplar tots els escenaris possibles per a la seva hipotètica captura.

Fonts policials expliquen que no hi ha un pla específic per arrestar el líder de Junts davant la seva possible tornada. Recorden que, com a policia judicial, tenen l’obligació de detenir-lo en compliment de l’ordre del jutge i que això podria executar-se en qualsevol punt del territori espanyol quan sigui detectat. El que està clar és que la policia catalana no vol repetir la imatge que es va donar amb el retorn de l’exconsellera Clara Ponsatí, que va creuar la frontera des de França i va arribar a Barcelona per fer una roda de premsa abans de ser arrestada al centre de la ciutat, envoltada de periodistes, micròfons i càmeres.

La detenció de Puigdemont "ha de ser molt abans d’arribar a Barcelona", recalquen fonts policials, que esperen evitar qualsevol "soroll mediàtic" malgrat els anuncis de l’entorn de l’excap del Govern que parlen que anirà en una caravana de vehicles juntament amb periodistes per captar el moment de l’arrest, o que apareixerà al Parlament en la sessió d’investidura de Salvador Illa sense especificar com ho farà.

La unitat de subsol

En aquest sentit, que Puigdemont pugui aparèixer al Parlament sense ser detectat és un escenari bastant improbable, segons fonts judicials. El president del Parlament, Josep Rull, va instar els responsables de seguretat de la Cambra a revisar el protocol per veure si podia impedir que els agents entressin a la seu per detenir-lo, però el Parlament està custodiat per un perímetre de seguretat del mateix cos policial. De tota manera, la policia podria arribar a entrar per fer complir l’ordre del jutge, segons fonts judicials, tot i que el més probable és que l’arrest es fes fora del Parlament. En tot cas, la unitat de subsol dels Mossos ha mirat els accessos subterranis per tenir totes les possibilitats previstes.

De moment, els agents esperen conèixer les intencions del líder de JxCat i poder determinar la seva ruta. Tot i que hi ha una vintena de carreteres que comuniquen Espanya i França, únicament mitja dotzena estan controlades per efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. La principal és la Jonquera, a l’AP-7, que és la que registra més afluència de pas, però també hi ha dependències a la Seu d’Urgell, Portbou i Puigcerdà, entre d’altres, a més del pas fronterer a la Farga de Moles a Andorra. Una altra opció és que entri per la frontera amb Aragó.

El 2018, en ple debat mediàtic sobre un possible retorn, Puigdemont va publicar a les xarxes socials una foto de la carretera C-38 a Camprodon en la qual es veia dues persones caminant i, de fons, les instal·lacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Aquesta via porta a l’anomenada ruta de l’exili, per la qual milers de republicans van sortir pel coll d’Ares després de la Guerra Civil de manera que ompliria de simbolisme un possible retorn de l’expresident.

Els Mossos tenen clar que la col·laboració amb altres cossos i forces de seguretat espanyols i francesos és important per poder ubicar el líder de Junts, tot i que són conscients que hauran d’actuar quan estigui a Catalunya. Coincidint amb la publicació de la llei d’amnistia al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, va enviar una circular a tot el cos perquè, davant qualsevol dubte, es contacti amb la direcció policial.

Al jutjat de guàrdia

Per això, l’escenari més probable és que es comuniqui a la prefectura la presència de Puigdemont, que pot ser detectat en algun control de Mossos, i que la detenció vagi a càrrec d’algun comandament de la Comissaria General d’Informació, descartant que siguin alts càrrecs del cos policial. En cas d’arrest, serà conduït al jutjat de guàrdia corresponent a aquest partit judicial i d’allà s’esperarà la comunicació amb el Tribunal Suprem.

L’instructor del procediment judicial contra Puigdemont al Suprem, Pablo Llarena, podria demanar que fos traslladat davant d’ell per decidir si ordena el seu ingrés a la presó o no. Fonts judicials expliquen que és evident el risc d’una nova fuga de l’expresident, de manera que es dona per fet el seu ingrés a la presó. I és que, malgrat estar en vigor l’amnistia, el Suprem considera que queda exclosa la malversació per què s’acusa l’expresident.

No és la primera vegada que els Mossos tenen prevista la detenció de Puigdemont. Durant la celebració del judici a l’Audiència Nacional per sedició, el cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va declarar que, davant una possible declaració unilateral d’independència, es va contemplar una ordre d’arrest tant per al llavors president com per als consellers. Per a això s’establirien "binomis policials" d’"un comissari i un intendent", les escales més altes del cos, per fer les detencions i es tindria un helicòpter per a possibles trasllats, tot i que serien els membres del Grup Especial d’Intervenció (GEI) els encarregats de fer-ho per previsions d’incidents greus als carrers.

