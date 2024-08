El Parlament fixa aquest dimarts la data del ple d'investidura d'Illa

La màquina s'engega. Aquest dimarts comença la ronda de consultes del president del Parlament, Josep Rull, amb els grups parlamentaris de l'hemicicle per proposar Salvador Illa (PSC) com a candidat al ple d'investidura, després que aquest comuniqués dissabte que ja compta amb els suports necessaris per ser elegit president després de lligar els vots d'ERC i els Comuns.

La ronda devia haver començat dilluns, que era la data acordada inicialment per Rull, però finalment es va posposar dimarts per qüestions d'agenda d'ERC, tal com van assenyalar fonts parlamentàries. Durant el dia d'avui tindran lloc vuit reunions que està previst que durin 30 minuts i que es facin de manera seguida, entre les 9.30 i les 13.00 hores.

La primera serà amb Illa; després serà el torn d'ERC, amb Josep Maria Jové i Marta Vilalta; el seguiran Jéssica Albiach (Comuns); Albert Batet i Mònica Sales (Junts); Alejandro Fernández (PP); Ignacio Garriga (Vox); Dani Cornellà (CUP); i Sílvia Orriols i Ramond Abad (Aliança Catalana).

Finalitzada la ronda de contactes, Rull haurà de comunicar que Illa té prou suports per sotmetre's a un debat d'investidura. Un cop constatat que el socialista compta amb els 20 vots dels republicans i els sis dels Comuns -amb els del seu partit suma 68 'sí'-, la decisió del cap de la Cambra serà previsiblement positiva i només quedarà comunicar a la Diputació Permanent el veredicte, en espera del seu aval.

Un dia de ple

Fonts del Parlament assenyalen que la intenció de Rull és que la sessió d'investidura se celebri dijous 8 d'agost, cosa que l'òrgan donarà per bo, ja que té majoria del PSC, ERC i els Comuns. Preferiblement, apunten les mateixes veus, el ple durarà només un dia, en tenir Illa els vots suficients -majoria absoluta- per poder ser investit en una única ronda. Si no prosperés en una primera votació, la normativa preveu que se'n faci una altra 48 hores després, per la qual cosa la investidura podria acabar sent efectiva el dissabte 10 d'agost.

Aquest calendari, però, no té en compte el retorn anunciat de Carles Puigdemont. L'expresident ha assegurat que tornarà per al debat d'investidura d'Illa, però la possible detenció podria endarrerir la celebració del ple. A l'entorn de Rull assumeixen que el cap de l'hemicicle decidirà suspendre la sessió si Puigdemont és detingut, cosa que també comparteixen des d'ERC i els Comuns, encara que la incògnita en aquest punt serà saber fins quan es mantindrà la suspensió.

Als passadissos del Parlament es tempteja la possibilitat que el ple s'acabi celebrant la setmana que ve en cas d'un retorn i d'un arrest a l'expresident, cosa que, de moment, encara no ha passat, ni se sap si s'acabarà succeint.