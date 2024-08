Rovira descarta per ara l'entrada d'ERC al Govern i diu que el pacte amb el PSC és "molt conjuntural"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha considerat "prematur" plantejar l'entrada dels republicans al futur Govern i ha assegurat que el pacte d'investidura amb el PSC és "molt conjuntural". Entrevistada a 'La Vanguardia', la dirigent republicana ha explicat que a la seva militància "se li fa impensable governar amb el PSC" i ha apostat per centrar-se a complir els acords. "En la mesura que Catalunya avanci, possiblement ERC es pot replantejar coses", ha afegit. Si no és així, ha advertit, respondran de manera "tan contundent que això sí que obriria una nova etapa política".

Els republicans han negociat la investidura del proper president de la Generalitat tant amb el PSC com amb Junts, que aspirava a una abstenció dels socialistes per poder investir el seu candidat, l'expresident Carles Puigdemont. Per a Rovira, aquest escenari "no era versemblant" encara que, segons ha dit, des de Junts els afirmaven que "sí que tenien" l'abstenció assegurada del PSC. "Vam contrastar amb el PSC i el PSOE que no hi havia abstenció del PSC i cap moviment del PSOE per donar la presidència del Govern a Puigdemont", ha subratllat.

Sobre el retorn de l'expresident, ha titllat d'"ofensa" que en una carta responsabilitzés l'acord d'ERC amb el PSC de la seva hipotètica detenció i l'ha emplaçat a "assumir la responsabilitat de les seves decisions i dels seus actes". Els pactes amb els socialistes, ha assenyalat, "no tenen l'efecte de la detenció de Puigdemont".

En cas que sí que sigui detingut, ha rebutjat els "eslògans molt tàctics i molt partidistes per desgastar" com que els Mossos d'Esquadra encara són a mans del Govern d'ERC. Per a Rovira, es tracta de "debats que són interessats, electoralistes, partidistes" i que "fan molt mal al moviment independentista". "Atacar independentistes no ens porta a sumar, a ser un projecte atractiu. Ens porta a ser un moviment que només debat de manera estèril entre si i que s’acusa constantment entre si", ha reblat.