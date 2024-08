Les tres platges catalanes amb presència de caravel·les portugueses

En els últims anys, la presència de caravel·les portugueses a les platges mediterrànies, s'ha vist incrementada per alguns factors com el canvi climàtic o la reducció dràstica de depredadors en les mars i oceans. Encara que acudim a les platges per a refrescar-nos a l'estiu i passar-ho bé durant les vacances, cal posar especial atenció als albiraments d'aquesta mena de perillosos organismes que no estem acostumats a veure. Aquest tipus de meduses té una espècie de vela en la seva morfologia, i els seus tentacles són blaus, vermells o roses, per la qual cosa són fàcilment distingibles enfront d'altres espècies de meduses més comunes en les nostres costes.

Ara com ara, hi ha reportats albiraments d'aquesta espècie en tres platges catalanes: la platja d'Altafulla, la platja de les Madrigueres i la platja de Tamarit.

Pots consultar on s'han trobat més exemplars en quest enllaç: Medusapp, i filtrant per l'espècie Physalia Physalis, nom científic de la caravel·la portuguesa.

Què fer davant una picada de caravel·la portuguesa

Existeix una mica d'alarma social enfront d'aquest animal, però la veritat és que la seva picada no és greu i els casos preocupants han estat escassos. El normal és que ens causi una reacció al·lèrgica i la seva picada sí que és més severa que la d'una medusa comuna, però no greu. Per això, és necessari tenir en compte algunes recomanacions per part de la Creu Roja per a pal·liar els seus efectes: