VÍDEO | Els animals del Zoo de Barcelona mitiguen la calor amb gelats de fruita, granissats de cucs i ventiladors

El Zoo de Barcelona ha activat el protocol per al benestar dels animals durant episodis de calor intensa com els d'aquests dies. Així ho ha explicat aquest matí la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, en una roda de premsa des del Zoo. Segons ha detallat Bonet, el protocol preveu diverses mesures especials per fer front a la calor, com ara instal·lar més abeuradors. A espècies com el bisó, el búfal i també les elefantes, se les remulla amb mànegues o aspersors i als felins i als ossos se'ls activen els ventiladors que tenen a les estances interiors. També s'adapta la dieta dels animals per incloure-hi aliments més frescos. Alguns exemples són la fruita congelada i els gelats de brou o de suc de fruita que s'ofereixen als primats.

Altres exemples són els blocs de gel amb fruita per a les girafes; o els granissats de cucs per a les mangostes i els suricates.

A banda de posar més abeuradors a les instal·lacions, el Zoo també renova amb més freqüència l'aigua perquè estigui fresca i s'intensifica la neteja i renovació de l'aigua de les zones de bany i els fangars que tenen algunes espècies, uns espais que tenen un paper important en la regulació tèrmica d'animals com els facoquers i les elefantes.

Les mesures s'adopten segons el que marca el protocol per pal·liar els efectes de les altes temperatures. Amb tot, el Zoo, per la seva ubicació a tocar del Parc de la Ciutadella i l'abundant vegetació, registra temperatures que, de mitjana, són uns tres graus inferiors a les de la resta de la ciutat, segons ha destacat Bonet.

Les cures complementen l'atenció diària que reben les diferents espècies per part de l'equip de cuidadors i s'emmarquen en la voluntat del Zoo de vetllar en tot moment pel benestar i la salut animal, segons l'Ajuntament.

Context de sequera

Totes les accions es fan procurant el màxim estalvi d'aigua possible donada la situació de sequera sostinguda dels últims anys. En aquest context, ja fa més d'un any que el Zoo ha anat prenent mesures de control i estalvi d'aigua que han fet possible passar d'un consum diari de 1.500 m³ el 2018, als 900 m³ actuals.

El director del Zoo, Sito Alarcon, ha explicat que d'entre les mesures de control i estalvi d'aigua vigents al Zoo, destaca la implantació d'un sistema de monitoratge del consum d'aigua i d'un altre per detectar fuites. A més a més, ha dit, tot el reg es fa amb aigua freàtica.

Planta pilot de regeneració d'aigua

D'altra banda, en el marc d'un projecte finançat per la UE, el Zoo comptarà a partir de l'estiu del 2025, amb una planta pilot de regeneració d'aigua provinent de la neteja de les instal·lacions.

La planta funcionarà mitjançant un sistema similar a les zones humides en què les plantes i els microorganismes fan de sistemes naturals de depuració i l'aigua tractada es reaprofitarà dins el mateix zoo per regar, netejar o reomplir basses naturalitzades.