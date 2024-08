Puigdemont anuncia que ha "emprès el viatge de retorn de l'exili"

En un missatge publicat a les xarxes socials, l'expresident Carles Puigdemontha anunciat aquest dimecres que ha "emprès el viatge de retorn de l'exili" per ser present al ple d'investidura de Salvador Illa convocat per demà, al Parlament de Catalunya.

"El Parlament ha convocat a tots els diputats al debat d'investidura. En condicions de normalitat democràtica que un diputat com jo anunciï la seva intenció d'assistir a la sessió seria irrellevant, però les nostres no són condicions de normalitat democràtica", diu Puigdemont al vídeo.

L'expresident afirma que, "portem al damunt una llarga persecució per haver permès que els catalans votessin en referèndum i perquè el Tribunal Suprem es nega a aplicar la llei d'amnistia aprovada i en vigor. Aquest desafiament s'ha de confrontar, per això he emprès el viatge de retorn de l'exili, convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica".