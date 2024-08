Albiach es mostra "orgullosa" de l'acord PSC-Comuns però avisa que farà "oposició ferma" en allò que no han pogut pactar

La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, s'ha mostrat "orgullosa" de l'acord amb el PSC. Durant el debat d'investidura d'aquest dijous al Parlament, Albiach ha avisat, però, que els comuns faran "oposició ferma" en tot allò que no han pogut pactar, des de "dins i fora" de les institucions. A més, la líder del grup ha dit que el pacte amb el candidat del PSC, Salvador Illa, pot representar "un abans i un després" en accés a l'habitatge, enfortiment de l'estat del benestar, i per afrontar la crisi eco-social. Albiach ha tingut paraules d'agraïment per l'encara president del Govern en funcions, Pere Aragonès. I també ha afirmat que Carles Puigdemont hauria d'haver pogut tornar "sense risc" de ser detingut.

La dirigent dels Comuns ha destacat que l'acord amb els socialistes inclou frenar tant el Hard Rock com el Quart Cinturó. Albiach ha subratllat que Catalunya ha de "saber dir que no" i "plantar-se a allò que l'encadena a models del passat".

Així mateix, ha reiterat que els Comuns defensaran el seu acord amb el PSC, però també el pacte entre socialistes i ERC. En aquest sentit, Albiach ha demanat als republicans que també defensin el pacte entre PSC i Comuns: "Estic convençuda que som més fortes quan col·laborem".