Batet (Junts), al ple: "Busquen el president com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil buscaven les urnes de l'1-O"

Junts "espera" que Carles Puigdemont pugui accedir al Parlament de Catalunya per a "exercir els seus drets" i votar presencialment al debat d'investidura de Salvador Illa. Així ho ha assegurat aquest dijous davant l'hemicicle el president del grup parlamentari, Albert Batet, després de la reaparició i posterior desaparició de l'expresident de la Generalitat, qui encara no se sap on és. Batet ha carregat contra el Govern sortint de Pere Aragonès, per activar l'Operació Gàbia en lloc de "facilitar que els diputats" puguin accedir a la cambra. I ho ha comparat amb l'actuació policial durant el referèndum: "Busquen el president Puigdemont de la mateixa manera que la Policia Nacional i la Guàrdia Nacional busca-ven les urnes de l'1-O".

Durant la seva intervenció després del discurs de Salvador Illa, Albert Batet ha denunciat que "en una situació normal, avui aquí, el president Puigdemont hauria de poder assistir i no s'hauria de fer tot aquest muntatge de gàbies per tot Catalunya". I ha mirat cap a l'executiu en funcions de Pere Aragonès: "S'hauria de facilitar que els diputats poguessin accedir. Això hauria de fer el Govern de Catalunya. Esperem que, abans que acabi el ple, el president pugui exercir els seus drets com a electe".

El cap de files de Junts al Parlament també ha carregat contra el pacte d'ERC amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa. Dirigint-se a Aragonès, li ha retret que l'endemà de les eleccions "va assegurar que ERC en cap cas felicitaria la investidura d'Illa i aquí estem ara". Ha retret als republicans que no s'hagin "atrevit a tornar a tirar els daus" en una repetició electoral per "donar iniciativa a l'independentisme".

Sobre el candidat socialista a la investidura, Batet ha denunciat que "va demanar la supressió de l'autonomia amb el 155" i que té intenció de "supeditar la Generalitat a Madrid". I ha reblat en aquest sentim: "Tindrem un president espanyolista i una Generalitat sucursalista. Perquè el projecte de Salvador Illa és Espanya".

Junts ha mantingut fins al final la incògnita sobre qui pronunciaria el discurs al debat d'investidura, després que Carles Puigdemont hagi aparegut a primera hora del matí en un acte a l'Arc de Triomf de Barcelona i després s'hagi perdut la seva pista.

Illa insisteix que l'amnistia s'ha d'aplicar "sense subterfugis"

Durant el seu torn de rèplica Illa ha recordat que al seu discurs inicial ja ha reclamat l'aplicació "àgil i sense subterfugis" de la llei d'amnistia. "Es pot dir més alt, però no més clar", ha remarcat Illa en resposta a Batet. En aquesta línia, ha insistit que treballarà per la restitució de tots els drets de tots els ciutadans i per l'aplicació de la llei. Precisament sobre l'amnistia, ha aprofitat per remarcar que si la llei es va arribar a aprovar va ser, també, gràcies al PSC. "La formació política que més diputats va aportar a favor d'aquesta llei és la meva", ha sentenciat.

D'altra banda, després que Batet hagi posat en dubte que Illa compleixi els dos acords d'investidura amb ERC i Comuns i d'assegurar que no compta amb la "confiança" de Junts, el socialista s'ha compromès a "esforçar-s'hi" perquè Batet canviï d'opinió. "M'ho prenc com un estímul", ha dit.

Batet li ha replicat que "no sabem quin senyor Illa ens trobarem" i ha criticat un canvi d'opinió segons les necessitats polítiques de Pedro Sánchez. Ha posat com a exemple la llei d'amnistia: "No és que la volguessin, és que Pedro Sánchez volia ser investit".