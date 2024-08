La CUP qualifica "d'aberració" el suport d'ERC i Comuns a la investidura d'Illa

La CUP ha qualificat "d'aberració" el suport d'ERC i Comuns a la investidura del candidat socialista, Salvador Illa, per a la presidència de la Generalitat. Així ho ha assegurat la diputada Laia Estrada durant el debat d'investidura d'aquest dijous, des d'on ha afegit que Illa serà "una mena de virrei" que "no respectarà el poble de Catalunya". Així, l'anticapitalista ha denunciat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no hagi pogut assistir" al ple d'investidura, tot i que ha admès que el seu retorn "s'ha posat a disposició dels interessos del partit" i no com a forma de "ruptura" amb l'Estat. "El seu retorn certifica la defunció del procés", ha sentenciat Estrada.

Durant la seva intervenció al debat, Estrada ha insistit que "no és normal" que l'expresident de la Generalitat no hagi pogut ser present al debat d'investidura, i ha agraït a tots els que l'han acompanyat i rebut durant la seva arribada al Passeig de Lluís Companys. "Volem agrair especialment a aquelles persones que han estat atonyinades pels Mossos mentre Illa parlava de conciliació dins l'hemicicle", ha insistit.

D'altra banda, la diputada de la CUP ha carregat contra ERC i Comuns per acordar un pacte amb el PSC, que, segons ha dit, "no respon als reptes" del país. "No respon al principal conflicte del poble de Catalunya que és el no reconeixement al dret d'autodeterminació", ha criticat.

La diputada ha reiterat que Illa "no representa la sobirania" del poble de Catalunya i que actuarà "com una mena de virrei executor de la política de l'Estat". "Estem davant del PSC més espanyolista de la història, del que aposta pel turisme més depredador i del que està més vinculat a casos de corrupció", ha remarcat Estrada.

Així, Estrada ha assegurat que "no hi ha cap garantia de compliment" d'aquest acord entre PSC, ERC i Comuns, i que el Parlament "seguirà pendent del Congrés". "No compartim el pactisme a Madrid, és erroni, i ens fa retrocedir", ha remarcat Estrada, que ha retret a ERC i Junts haver fet servir aquesta estratègia.

La CUP ha aprofitat per fer autocrítica i ha admès que els partits independentistes "no han estat a l'altura" del que van demanar els ciutadans de Catalunya l'1-0, però ha fet una crida a "construir un nou moviment" per a fer front al nou cicle. "Cal recuperar carrers i places i construir una alternativa aprenent dels errors del procés", ha sentenciat.

Illa ofereix diàleg a la CUP

Durant la seva intervenció de rèplica Illa ha assegurat que PSC i CUP tenen "moltes més diferències que punts d'acord" i ha admès que sovint se sent "molt allunyat" de les propostes que plantegen els anticapitalistes.

De totes maneres, ha animat els diputats de la CUP a "poder parlar" amb els socialistes durant aquesta legislatura. "M'agradaria poder establir algun debat o diàleg seriós amb vostès. És difícil, però podríem explorar si en alguna cosa podem trobar punts de connexió", ha afegit.

A més, després de les crítiques d'Estrada al PSC i d'haver posat en dubte si és un partit d'esquerres, Illa li ha replicat que els socialistes "no han votat mai cap president de la Generalitat de dretes". "No li retrec que vostè ho hagi fet, però tampoc em doni lliçons. Tenim una manera molt diferent d'entendre les formacions d'esquerres, però el PSC ho és", ha subratllat.